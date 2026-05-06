A la venta 30 parcelas en el Parque Empresarial de Los Camachos en Cartagena

Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pone a la venta 30 parcelas en el Parque Empresarial 'Los Camachos Sur Etapas I y II' en Cartagena.

Concretamente, se trata de 18 parcelas en la Etapa I y 12 parcelas de la Etapa II, que suman un total de 121.771 metros cuadrados. El rango de superficies y precios oscila desde los 889 m² con un precio de 68.000 euros, hasta los 14.618 m² por un importe de 1.272.000 euros.

En cuanto a la tipología y uso de las parcelas, la oferta de venta cuenta con tres parcelas de industria nido, 11 de industria ligera, cuatro de uso industrial medio, tres parcelas uso industrial tecnológico, tres de uso industrial comercial y seis destinadas a uso terciario comercial.

El anuncio de apertura de plazo para la adquisición, que será mediante procedimiento abierto por concurso, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 13:00 horas del 30 de junio de 2026.

Los interesados en participar en el concurso podrán solicitar a Casa 47 la información que les permita conocer y comprobar los datos registrales, catastrales, gráficos y las condiciones urbanísticas de estos inmuebles.

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Situado al noroeste de Cartagena, el Parque Empresarial 'Los Camachos Sur' con más de 600 hectáreas de suelo, se consolida como uno de los enclaves logísticos más relevantes de la zona, gracias a su posición estratégica en la confluencia de las autovías AP-7 y CT-32, lo que garantiza un acceso directo al Puerto de Cartagena.