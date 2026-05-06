Seguridad
Sí Cartagena pone el foco en las carreras ilegales de motos en la Alameda de San Antón
Esta situación no solo genera molestias por el ruido constante durante la noche, sino que supone un grave riesgo para la seguridad de peatones y conductores
Sí Cartagena traslada a través de su portavoz, Juan Pedro Torralba, la preocupación de numerosos vecinos de la Alameda de San Antón, quienes han recurrido al grupo municipal para denunciar "la proliferación de carreras ilegales de motos que se vienen produciendo de forma reiterada en horario nocturno".
Según señalan los propios residentes, esta situación no solo genera molestias por el ruido constante durante la noche, sino que supone un grave riesgo para la seguridad de peatones y conductores en una de las principales arterias de la ciudad.
Torralba asegura que “no estamos ante una simple cuestión de ruidos, sino ante un problema de seguridad ciudadana. Estas conductas ponen en peligro a quienes viven y transitan por la zona, y no pueden normalizarse”.
Desde Sí Cartagena insisten en que esta problemática no es puntual, sino reiterada en el tiempo, "lo que está generando una creciente sensación de inseguridad y malestar entre los vecinos".
Torralba añade que “los vecinos no pueden seguir soportando esta situación noche tras noche. Es necesario actuar con firmeza para prevenir estos comportamientos y garantizar la tranquilidad y seguridad en la Alameda”.
Por todo ello, la formación solicita al equipo de gobierno que tome medidas inmediatas, reforzando la vigilancia y adoptando las actuaciones necesarias para poner fin a estas prácticas ilegales.
"Desde Sí Cartagena vamos a seguir dando voz a los vecinos y exigiendo soluciones. La convivencia y la seguridad no pueden quedar en segundo plano”, concluye el portavoz municipal.
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