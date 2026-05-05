El S-82, preparado para su primera navegación en superficie en Cartagena

El submarino ' S-82 'Narciso Monturiol' sigue dando pasos en su proceso de desarrollo y puesta a punto en el astillero de Navantia en Cartagena. Así lo ha comunicado la Armada española en una publicación en la red social X, en la que señala que las pruebas de puerto continúan avanzando y que el buque ya queda preparado para afrontar su siguiente gran etapa: las pruebas de mar.

Según el mensaje difundido, el próximo hito será la primera navegación en superficie, un momento clave dentro del calendario técnico del submarino antes de su futura entrada en servicio. La Armada subraya que este avance supone “un paso más” en el proceso que debe culminar con la incorporación operativa del sumergible.

El anuncio confirma, por tanto, la evolución del 'Narciso Monturiol' dentro de una fase decisiva, en la que cada ensayo técnico resulta determinante para verificar el comportamiento del sumergible antes de salir al mar. Superado este tramo de pruebas en puerto, el foco se centra ahora en esa próxima navegación, que marcará un nuevo avance en la hoja de ruta del submarino.

En concreto, el S-82 realiza unas 500 pruebas de puerto, a las que ahora seguirán unas 200 pruebas de mar, antes de ser entregado a la Armada.

Las pruebas de puerto permiten comprobar todos los sistemas, con diversos hitos de seguridad como el embarque de gasoil, la carga de batería o la prueba de propulsión sobre amarras, mientras que las pruebas de mar, serán tanto de navegación como de inmersión, con vistas a su entrega a la Armada.

Las primeras navegaciones se prevé que duren unos cinco meses, por lo que según lo previsto, a finales de este año el S-82 podrá ser entregado a la Armada para que forme parte de la LOBA (Lista Oficial de Buques de la Armada).

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El submarino fue amadrinado el 3 de octubre de 2025 por la esposa del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general cartagenero Teodoro Esteban López Calderón, Isabel López. Sin embargo ese día el sumergible no entró al agua solamente se lanzó una botella contra el caso del sumergible.