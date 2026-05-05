Los trabajadores de Sabic viajan a Bruselas para exponer su preocupación por el futuro industrial

Una delegación del Comité de Empresa de Sabic en la Región de Murcia ha sido recibida en el Parlamento Europeo por los eurodiputados murcianos del Partido Popular y el PSOE, a quienes han trasaladado su preocupación por el futuro industrial.

La eurodiputada del Partido Popular Europeo, Maravillas Abadía, ha querido trasladar desde el inicio un mensaje claro: Europa no puede permitirse perder industria. “Defender plantas como la de Cartagena es defender empleo, competitividad y autonomía estratégica”, ha subrayado.

Durante la jornada, organizada en colaboración con el eurodiputado Marcos Ros, la delegación de SABIC, conformada por representantes de todas las secciones sindicales (CCOO, UGT, STR, USO y CSIF) y liderada por el presidente del Comité de Empresa, D. Pascual Sánchez Mercader, ha tenido la oportunidad de trasladar de primera mano su preocupación por la situación que atraviesan las plantas de SABIC en Cartagena tras su venta a Mutares, así como por el impacto que las decisiones empresariales pueden tener sobre el empleo y el tejido industrial de la Región de Murcia.

A lo largo del día, la delegación ha mantenido encuentros con eurodiputados de las comisiones de Industria (ITRE) y Empleo (EMPL), así como con representantes de España y de la Región de Murcia ante la Unión Europea. La agenda ha concluido con reuniones en la Comisión Europea, incluyendo encuentros con el gabinete de la vicepresidenta de Empleo, Roxana Mînzatu, y del vicepresidente ejecutivo de Industria, Stéphane Séjourné.

Durante el encuentro, la eurodiputada popular Maravillas Abadía ha insistido en la necesidad de que Europa actúe con determinación en elactual contexto geopolítico: “Nos encontramos en un momento clave en el que debemos defender nuestra base industrial, proteger el empleo y apoyar a quienes generan valor añadido en nuestros territorios, como ocurre en las plantas de SABIC en Cartagena”.

Asimismo, ha destacado que la política industrial europea debe estar alineada con la realidad de los territorios: “No se trata solo de competitividad, sino de garantizar oportunidades, estabilidad y futuro para miles de familias. La industria es empleo, cohesión social y un pilar esencial de la autonomía estratégica europea”.

Abadía también ha puesto en valor el compromiso institucional en defensa de los trabajadores: “El Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena ya han demostrado su implicación y seguirán trabajando, ahora también junto a las instituciones europeas, para dar respuestas y acompañar a los trabajadores en este proceso”.

La eurodiputada ha concluido reafirmando el compromiso del Partido Popular Europeo con una política industrial sólida: “Desde el PPE vamos a seguir trabajando para que la transición industrial sea realista, justa y centrada en las personas, garantizando que casos como el de SABIC tengan la atención y el apoyo necesarios a nivel europeo”.

Por su parte, el eurodiputado socialista Marcos Ros ha subrayado que “era importante traer esta preocupación a Bruselas, situarla en la agenda europea y dejar claro que la defensa de la industria y del empleo exige implicación política e institucional”.

Marcos Ros, durnate su intervención / PSOE

El eurodiputado ha señalado que “reiteramos todo nuestro apoyo a los trabajadores de la planta de SABIC en Cartagena y de las empresas auxiliares. No se puede jugar de esta manera con el empleo, con la actividad industrial y con el futuro de cientos de familias de la comarca”.

Durante los encuentros, los representantes del comité de empresa han podido compartir directamente su diagnóstico sobre la evolución de la planta en los últimos años, marcada por cierres parciales, expedientes de regulación y una reducción progresiva de actividad, así como trasladar su preocupación por el impacto que esta operación puede tener sobre el empleo directo e indirecto.

Ros ha recordado que “desde el primer momento, el Gobierno de España está comprometido con la defensa del empleo y está explorando todas las alternativas posibles para garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo en Cartagena. La continuidad de la factoría es una posibilidad que debe defenderse hasta el final, y los nuevos propietarios tienen que sentarse a dialogar con las instituciones y asumir su responsabilidad”.

Asimismo, ha defendido que “el futuro industrial de la Región de Murcia no puede depender de estrategias especulativas orientadas únicamente a la rentabilidad a corto plazo. Cuando está en juego el empleo de cientos de familias y la capacidad productiva de un territorio, hacen falta diálogo, compromiso y responsabilidad”.

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En este sentido, ha añadido que “junto a la defensa inmediata del empleo, es imprescindible que el Gobierno regional avance de una vez por todas en una estrategia seria de reindustrialización para Cartagena y su comarca”, concluyó el eurodiputado socialista.