La nueva vida del Mercado Gisbert en Cartagena: un centro de formación digital y de investigación en ciberseguridad

Cartagena inauguró este martes el Centro Nube en el antiguo Mercado Gisbert, un espacio de formación digital, capacitación tecnológica y apoyo a empresas y vecinos que forma parte de la red regional impulsada por la Comunidad Autónoma.

El nuevo centro cuenta con una inversión total de 227.842 euros y convierte el ala derecha del edificio en una infraestructura para cursos, demostraciones tecnológicas, coworking y acceso a herramientas digitales.

La distribución del espacio, que permitirá clases teóricas, talleres prácticos, actividades de coworking y sesiones de apoyo básico a ciudadanos, incluye una recepción, una zona ‘Conecta’ para diez personas, una zona multiuso y un aula de formación. El equipamiento incluye impresoras 3D, kits de robótica, drones educativos, gafas de realidad virtual y aumentada, portátiles, tabletas y pizarras interactivas.

El espacio de Cartagena se pone en marcha con una amplia oferta de cursos sobre competencias digitales básicas dirigidos a la ciudadanía en general, como el uso seguro de Internet o la realización de gestiones electrónicas.

En una segunda fase, la formación que se ofrecerá será más avanzada y destinada a consolidar y mejorar estas habilidades digitales, así como a hacer que estos conocimientos repercutan en una mejora de la empleabilidad de los ciudadanos y en la formación continua en sectores productivos estratégicos.

El Centro cuenta además con espacios destinados a realizar presentaciones y demostraciones tecnológicas con equipamientos de última generación.

En cuanto a su estructura y disposición, dispone de una zona denominada 'Conecta' concebida como espacio flexible para la atención a usuarios, tutorías, demostraciones tecnológicas o sesiones de 'networking'.

El Centro tiene también de un aula de formación con capacidad para una docena de usuarios y pizarra interactiva que estará destinada a cursos de capacitación y desarrollo de competencias digitales en los que se empleará el equipamiento tecnológico.

Por último, un aula multiusos permitirá realizar talleres prácticos y formación activa, así como actividades que requieran movimiento y participación, como dinámicas de grupo, proyectos colaborativos y de 'coworking' o formación por competencias.

El Centro Nube de Cartagena estará a disposición de los ciudadanos de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde. Para hacer uso de las instalaciones, los equipamientos y la formación es necesario darse de alta, y las inscripciones en las diferentes actividades se gestionan directamente en el centro, aunque está prevista la futura incorporación de inscripciones a través del canal online.

La presentación del espacio contó con la participación de la alcaldesa, Noelia Arroyo, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, el presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Martínez, el director general de Transformación Digital, Javier Martínez, y el gerente de la Fundación Integra Digital, Joaquín Ruiz.

Arroyo anunció que el Ayuntamiento trabaja para completar el ala izquierda del Mercado Gisbert con el futuro 'Espacio Dato', mencionando un futuro acuerdo con la misma Consejería con una aportación aproximada de 300.000 euros regionales y la misma cantidad municipales para esta nueva fase.

Para el futuro Espacio Dato, la regidora municipal detalló que el Ayuntamiento ha presentado un proyecto a una convocatoria de Red.es para financiarlo. La intención es crear en el ala izquierda del mercado una infraestructura donde las empresas puedan realizar pruebas en materia de tecnología dual para la defensa, seguridad y reconstrucción.“Queremos seguir aprovechando y atrayendo el talento para que se quede en Cartagena”, señaló la primera edil.

Por su parte, Marín subrayó que "estamos en el centro Nube más grande de los cuatro inaugurados en la Región, un espacio flexible de 226 metros cuadrados diseñado para que cualquier emprendedor o usuario pueda conectarse y trabajar libremente”.

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Marín remarcó que el objetivo es fomentar las capacidades digitales en una sociedad 100% digital, destacando que “en los últimos dos años se han creado en la Región más de 23.000 empleos tecnológicos”, un nicho de oportunidad especialmente para los jóvenes y colectivos vulnerables.