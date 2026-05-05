Jóvenes de Cartagena diseñan una unidad didáctica para abordar en clase los derechos de la infancia y la adolescencia

Los integrantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena se reunieron este miércoles 29 de abril para diseñar y elaborar una unidad didáctica que recoge el tema de este 2026: “Cartagena Ciudad Cuidadora”. Así, gracias al respaldo del Ayuntamiento se abordará en las clases los derechos de esta franja de edad.

Para ello, jóvenes cartageneros han trabajado sobre un diseño que permita recoger las inquietudes, necesidades y centros de interés de la Infancia y Adolescencia de Cartagena sobre el tema, y sobre el que formularán, a final de año, una serie de propuestas que el Consejo llevará al Pleno Infantil Municipal; que cada noviembre se celebra con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena es un órgano de participación infantil y adolescente, que cuenta con niños, niñas y adolescentes desde los nueve a los diecisiete años que trabaja para que las opiniones y propuestas de las personas más jóvenes de la ciudad sea recogidas y tenidas en cuenta en el municipio.

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El Consejo se incluye dentro del Programa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, del que el Ayuntamiento de Cartagena forma parte, siendo la ciudad identificada con el sello de “Ciudad Amiga de la Infancia.