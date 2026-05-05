Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estrategia de EmpleoArco NoroesteMariquitasNoche de los Museos CartagenaHespéridesCamiones SantomeraPlay off Minera y Águilas
instagramlinkedin

Docencia

Jóvenes de Cartagena diseñan una unidad didáctica para abordar en clase los derechos de la infancia y la adolescencia

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena por medio de los integrantes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena.

Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena. / A. C.

La Opinión

La Opinión

Los integrantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena se reunieron este miércoles 29 de abril para diseñar y elaborar una unidad didáctica que recoge el tema de este 2026: “Cartagena Ciudad Cuidadora”. Así, gracias al respaldo del Ayuntamiento se abordará en las clases los derechos de esta franja de edad.

Para ello, jóvenes cartageneros han trabajado sobre un diseño que permita recoger las inquietudes, necesidades y centros de interés de la Infancia y Adolescencia de Cartagena sobre el tema, y sobre el que formularán, a final de año, una serie de propuestas que el Consejo llevará al Pleno Infantil Municipal; que cada noviembre se celebra con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Cartagena es un órgano de participación infantil y adolescente, que cuenta con niños, niñas y adolescentes desde los nueve a los diecisiete años que trabaja para que las opiniones y propuestas de las personas más jóvenes de la ciudad sea recogidas y tenidas en cuenta en el municipio.

Noticias relacionadas

El Consejo se incluye dentro del Programa de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, del que el Ayuntamiento de Cartagena forma parte, siendo la ciudad identificada con el sello de “Ciudad Amiga de la Infancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mutares contempla el cierre completo del complejo de SABIC en Cartagena
  2. Los vecinos de La Aparecida, atemorizados por la colocación de veneno en sus calles
  3. Varapalo del Seprona al Ayuntamiento de Cartagena: señala irregularidades en la descontaminación de Los Mateos
  4. Un campo de fútbol y varias pistas deportivas: así será el nuevo gran complejo polideportivo que albergará Cartagena
  5. Cartagena vive el ‘boom’ de los centros deportivos privados
  6. De la restauración de un parque en La Vaguada a la mejora de la iluminación: a dónde van los más de 200.000 euros de la Junta Vecinal de Canteras
  7. El Pleno aprueba la creación de un Parque Geológico y Vulcanológico de la Zona Oeste de Cartagena
  8. El Mercado del Encanto llega a Cartagena: artículos de moda femenina e infantil, complementos, joyería y decoración

Denuncian al Ayuntamiento de Cartagena por un traumatismo craneoencefálico en las Cruces de Mayo

Denuncian al Ayuntamiento de Cartagena por un traumatismo craneoencefálico en las Cruces de Mayo

La alcaldesa respalda las reivindicaciones de los médicos ante la falta de especialistas y el aumento de las listas de espera

La alcaldesa respalda las reivindicaciones de los médicos ante la falta de especialistas y el aumento de las listas de espera

El S-82, preparado para su primera navegación en superficie en Cartagena

Jóvenes de Cartagena diseñan una unidad didáctica para abordar en clase los derechos de la infancia y la adolescencia

Jóvenes de Cartagena diseñan una unidad didáctica para abordar en clase los derechos de la infancia y la adolescencia

El Hespérides cruza 8 veces el Mar de Hoces en el V centenario de su descubrimiento

El Hespérides cruza 8 veces el Mar de Hoces en el V centenario de su descubrimiento

El cardiólogo José Abellán graba su vuelta al hospital en plena huelga médica y muestra la realidad de una guardia: "Dos infartos a la vez"

Lo nunca visto en La Manga: un yate de los años 30 se convertirá en alojamiento junto al Mar Menor

Lo nunca visto en La Manga: un yate de los años 30 se convertirá en alojamiento junto al Mar Menor

Cierran temporalmente la Escuela Infantil La Milagrosa de Cartagena tras un robo de tuberías

Cierran temporalmente la Escuela Infantil La Milagrosa de Cartagena tras un robo de tuberías
Tracking Pixel Contents