El Hotel Alfonso XIII da voz a la conservación marina con un podcast junto a la Asociación Hippocampus

El Hotel Sercotel Alfonso XIII ha acogido la grabación de un nuevo episodio de su consolidado ciclo de vídeo podcast, en esta ocasión centrado en la Asociación Hippocampus, dentro de la programación especial con la que el establecimiento conmemora su 50º aniversario.

Conducido por Tomás Martínez Pagán, el encuentro ha contado con la participación de José Luis Alcaide y José Antonio Oliver, quienes compartieron su experiencia en investigación, conservación y divulgación del medio marino.

Durante la conversación se abordaron algunas de las principales líneas de trabajo de la entidad, como el Proyecto Hippocampus, centrado en el seguimiento del caballito de mar, y el Proyecto Plumbum, reconocido a nivel europeo por el programa Interreg Europe como ejemplo de economía circular aplicada al entorno marino.

La grabación, celebrada en El Galeón —la emblemática coctelería del hotel—, contó con público en directo, consolidando este formato como un espacio que combina divulgación, conversación y experiencia. Como parte de la sesión, Hippocampus trasladó al hotel una selección de fotografías de su exposición, permitiendo a los asistentes acercarse de forma visual a su trabajo bajo el mar.

Tras la grabación, invitados y asistentes disfrutaron del cóctel AlfonsoXIIIByMagoga, una propuesta gastronómica desarrollada con el asesoramiento del restaurante Magoga, que refuerza el carácter experiencial de estos encuentros y su dimensión como espacio de conexión y networking.

Este episodio se enmarca, además, en el acuerdo de colaboración firmado en 2026 entre el hotel y la Asociación Hippocampus, una alianza que refuerza el compromiso del establecimiento con iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la ciencia y la protección del entorno.

Con más de dos años de trayectoria, los Podcasts del Alfonso XIII se han consolidado como una plataforma de referencia en Cartagena, por la que han pasado destacadas personalidades del ámbito cultural, empresarial, institucional y social, contribuyendo a generar un archivo vivo que proyecta la identidad y el talento de la ciudad.

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El episodio con la Asociación Hippocampus ya está disponible en los canales oficiales del hotel en YouTube y Spotify.