Denuncian al Ayuntamiento de Cartagena por un traumatismo craneoencefálico en las Cruces de Mayo

Lo que parecía un día de celebración y alegría para los cartageneros que se desplazaron desde todos los rincones del municipio hasta el centro para celebrar las Cruces de Mayo, que tuvieron lugar este fin de semana, acabó siendo una trágica experiencia para dos amigos en el fatídico momento que se acercaron a uno de los aseos químicos colocados por el Ayuntamiento de Cartagena con motivo de la festividad.

En concreto los hechos ocurrieron sobre las cinco y media de la tarde del sábado dos de mayo, cuando un grupo de amigos se acercó hasta unos aseos públicos portátiles, habilitados y colocados por el Ayuntamiento en el solar que hay justo entre las calles Ignacio García y la calle Balcones Azules, momento este en el que la víctima se apoyó en el muro que había junto a los WC portátiles, mientras sus amigos salían de estos.

Fue en ese instante cuando «se desprendieron diversos cascotes del muro, golpeando los ladrillos en la cabeza de la víctima, y en la de su otro amigo, comenzando ambos a sangrar abundantemente», según se recoge en la denuncia interpuesta por el padre del chico ante la Policía Nacional.

⁠En ese momento se personaron unos agentes de Policía Local, los cuales trasladaron a los dos chicos hasta unas dependencias de Protección Civil, ubicadas en la plaza San Francisco, donde fueron asistidos en un primer momento. Tras la evaluación, determinaron que su amigo fuera trasladado en ambulancia hasta el Hospital Santa Lucia, si bien «a la víctima, debido a que dejó de sangrar le indicaron que se marchase por sus propios medios».

Sin embargo a poco minutos de salir de las dependencias de Protección Civil, comenzó a volver a sangrar por la cabeza, por lo que regresó de nuevo hasta estas instalaciones temporales donde una enfermera procedió a practicarle una cura, y le indicó que tenían que ponerle grapas para cerrar la herida, siendo trasladado en coche por otro amigo hasta el Hospital Santa Lucía donde le diagnosticaron «trauma craneoencefálico leve» y le pusieron nueve grapas en la «herida superficial en la región parietal izquierda».

Asimismo, en el informe de urgencias se le recomienda que el médico de su centro de salud haga seguimiento de su evolución.

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El progenitor de una de las víctimas ha interpuesto la denuncia con el fin de determinar la responsabilidad del Ayuntamiento al elegir este emplazamiento para los aseos portátiles, así como del dueño de la parcela de la cual se desprendieron.