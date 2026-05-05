Denuncian al Ayuntamiento de Cartagena por un traumatismo craneoencefálico en las Cruces de Mayo
Dos jóvenes sufrieron lesiones en la cabeza al desprenderse cascotes del muro junto al que había unos aseos portátiles instalados por el Consistorio
Lo que parecía un día de celebración y alegría para los cartageneros que se desplazaron desde todos los rincones del municipio hasta el centro para celebrar las Cruces de Mayo, que tuvieron lugar este fin de semana, acabó siendo una trágica experiencia para dos amigos en el fatídico momento que se acercaron a uno de los aseos químicos colocados por el Ayuntamiento de Cartagena con motivo de la festividad.
En concreto los hechos ocurrieron sobre las cinco y media de la tarde del sábado dos de mayo, cuando un grupo de amigos se acercó hasta unos aseos públicos portátiles, habilitados y colocados por el Ayuntamiento en el solar que hay justo entre las calles Ignacio García y la calle Balcones Azules, momento este en el que la víctima se apoyó en el muro que había junto a los WC portátiles, mientras sus amigos salían de estos.
Fue en ese instante cuando «se desprendieron diversos cascotes del muro, golpeando los ladrillos en la cabeza de la víctima, y en la de su otro amigo, comenzando ambos a sangrar abundantemente», según se recoge en la denuncia interpuesta por el padre del chico ante la Policía Nacional.
En ese momento se personaron unos agentes de Policía Local, los cuales trasladaron a los dos chicos hasta unas dependencias de Protección Civil, ubicadas en la plaza San Francisco, donde fueron asistidos en un primer momento. Tras la evaluación, determinaron que su amigo fuera trasladado en ambulancia hasta el Hospital Santa Lucia, si bien «a la víctima, debido a que dejó de sangrar le indicaron que se marchase por sus propios medios».
Sin embargo a poco minutos de salir de las dependencias de Protección Civil, comenzó a volver a sangrar por la cabeza, por lo que regresó de nuevo hasta estas instalaciones temporales donde una enfermera procedió a practicarle una cura, y le indicó que tenían que ponerle grapas para cerrar la herida, siendo trasladado en coche por otro amigo hasta el Hospital Santa Lucía donde le diagnosticaron «trauma craneoencefálico leve» y le pusieron nueve grapas en la «herida superficial en la región parietal izquierda».
Asimismo, en el informe de urgencias se le recomienda que el médico de su centro de salud haga seguimiento de su evolución.
El progenitor de una de las víctimas ha interpuesto la denuncia con el fin de determinar la responsabilidad del Ayuntamiento al elegir este emplazamiento para los aseos portátiles, así como del dueño de la parcela de la cual se desprendieron.
Hostecar señala el sábado como el día de mayor afluencia
Desde Hostecar resaltan que las Cruces de Mayo "se trata de una fiesta plenamente consolidada en el calendario festivo de la ciudad, que cuenta cada edición con una gran afluencia de público procedente de distintos puntos de la Región de Murcia, consolidándose como uno de los principales atractivos de ocio del inicio de la temporada primaveral".
En esta edición, el evento ha contado con alrededor de 50 barras autorizadas en la vía pública, "lo que ha permitido ampliar la oferta gastronómica y contribuir a la dinamización del centro durante todo el fin de semana".
Según los resultados de Hostecar, el sábado 2 de mayo fue el día de mayor afluencia, seguido del viernes y el domingo con niveles más variables.
En cuanto al impacto económico, el 60% de los hosteleros encuestados señala que la actividad fue superior a la de un fin de semana habitual, mientras que el resto la considera en niveles similares, confirmando el peso de esta celebración como motor económico para el sector.
"Aunque la previsión de lluvia generó cierta incertidumbre y afectó puntualmente a algunos momentos, la valoración media del impacto se sitúa en niveles bajos, lo que indica que no condicionó de forma determinante el desarrollo global del evento", señalan.
En términos generales, la afluencia de público ha sido valorada como alta o muy alta por la mayoría de los hosteleros, y una amplia parte del sector muestra su disposición a repetir participación en futuras ediciones, lo que evidencia una percepción global positiva.
Asimismo, desde Hostecar se valora muy positivamente que las bases de la convocatoria se hayan publicado con suficiente antelación, permitiendo tramitar las barras con mayor eficacia desde el departamento de administración y facilitando la planificación de los establecimientos.
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