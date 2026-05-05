La alcaldesa respalda las reivindicaciones de los médicos ante la falta de especialistas y el aumento de las listas de espera

La necesidad de reforzar las plantillas médicas, ampliar las plazas MIR conforme a las necesidades reales del sistema y garantizar una financiación sanitaria finalista han sido algunas de las reivindicaciones que han centrado el encuentro institucional mantenido por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia.

En la reunión, enmarcada en el 130 aniversario del Colegio profesional, han participado su presidente, Francisco Miralles Jiménez, la secretaria general del Colegio, Laura Cánovas, y la presidenta de la Junta Comarcal de Cartagena, Esther Montoro Jorquera, a quienes la alcaldesa ha trasladado el respaldo del Ayuntamiento en relación a las demandas de los facultativos, subrayando su importancia social como profesionales esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que “hay que cuidar a quienes nos cuidan”, asegurando que la salud y el trato recibido son las prioridades principales de los vecinos de Cartagena. Por ello, ha agradecido los 130 años de trabajo del Colegio “para buscar la excelencia” y ha insistido en que este reconocimiento debe traducirse en “mejoras laborales y de financiación que garanticen una atención personalizada y cercana en el Área 2 de salud”.

Arroyo ha defendido la necesidad de incorporar a las plantillas médicas más profesionales, para adaptarlas a la demanda que hay, pero también “mejores condiciones”. En este sentido ha asegurado que “vamos a estar a su lado para que en este 130 aniversario ellos sientan que el agradecimiento de los cartageneros está ahí y que ese homenaje a la labor que desempeñan, lo hacemos más visible con el 130 aniversario, pero es permanente.

Por su parte, Miralles ha agradecido también la implicación de Arroyo en la defensa del proyecto de ley contra las agresiones a sanitarios, tratado esa misma mañana en la Asamblea Regional, recordando que “el médico es un bien escaso que requiere una inversión constante, ya que su formación mínima es de 11 años”. Ha lamentado la conflictividad generada por el Ministerio al no reconocer la responsabilidad y profesionalidad del colectivo, advirtiendo que sin la inversión necesaria en el Sistema Nacional de Salud es imposible retener el talento. El encuentro ha concluido con el compromiso de seguir trabajando en una dinámica de mejora de la salud de los ciudadanos de la comarca, que incluye también el Área 8, sumando la ayuda de todas las instituciones para garantizar que los médicos cuenten con las condiciones adecuadas para desempeñar su labor.

Tras la recepción institucional en el Palacio Consistorial, la actividad se ha desplazado al Espacio Cuarentaytrés para celebrar un acto conmemorativo que ha servido de punto de encuentro técnico y profesional. En este evento, la concejala de Política Social, Familia e Igualdad, Cristina Mora, ha acompañado a los alcaldes de la comarca y a los equipos directivos de las Áreas de Salud II (Cartagena) y VIII (Mar Menor).

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En este foro de trabajo, los miembros de la Junta Directiva del Colegio y los gestores del Servicio Murciano de Salud han intercambiado opiniones sobre la situación de la sanidad en la zona. El debate se ha centrado en la necesidad de consolidar plantillas estables, mejorar la coordinación en la Atención Primaria y seguir apostando por la humanización de la medicina frente al avance de la inteligencia artificial y la digitalización, recordando que, en palabras del Colegio, "un algoritmo nunca sustituirá la conversación y el entendimiento entre médico y paciente".