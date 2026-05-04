El 'Hespérides' cruza 8 veces el Mar de Hoces en el V centenario de su descubrimiento

El Buque de Investigación Oceanográfica 'Hespérides' regresó este lunes a su puerto base en el Arsenal de Cartagena, poniendo fin a la XXX Campaña Antártica.

El acto de recibimiento del Buque, que tuvo lugar en el Arsenal de Cartagena, fue presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa. Además, contó con la presencia de autoridades civiles de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Secretario Técnico del Comité Polar Español.

El buque zarpó el pasado 22 de noviembre de 2025 desde Cartagena, permaneciendo 164 días fuera de base durante los cuales ha navegado más de 24.000 millas náuticas, lo que equivale a dar una vuelta al mundo, un reflejo del esfuerzo y compromiso asumido esta campaña.

Durante este periodo, el 'Hespérides' operó como plataforma de apoyo logístico y científico a nivel nacional e internacional en la Antártida, llevando a cabo la apertura y cierre de las Bases Antárticas Españolas “Gabriel de Castilla”, “Juan Carlos I” y el Campamento Internacional “Byers”, permitiendo a su vez, el desarrollo de un total de siete proyectos de investigación a bordo.

Durante la campaña se han realizado más de 264 movimientos de personal, entre científicos y técnicos de hasta 17 nacionalidades, quienes embarcaron en distintos tramos y fases del despliegue.

Las investigaciones, cuyas muestras regresaron protegidas en el buque, abordan campos como la oceanografía, la monitorización del cambio climático mediante el control tectónico y la dinámica de los frentes, la biogeoquímica y la productividad biológica del Océano Austral, entre otros.

El 'Hespérides' ha cruzado 8 veces el Mar de Hoces, que une el extremo del continente americano con la Península Antártica, y que este año conmemora el V Centenario de su descubrimiento por Francisco de Hoces al mando de la carabela “San Lesmes”, primer navegante en navegar más al Sur que Tierra del Fuego y documentar la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico.

A lo largo de su despliegue, el 'Hespérides' hizo escala en diversos puertos, facilitando el relevo de personal científico y técnico, aprovisionamiento logístico, el embarque de material y el descanso de la dotación. Las ciudades visitadas han sido Mar del Plata y Ushuaia en Argentina, Punta Arenas en Chile y Recife en Brasil.

Desde su entrada en servicio, de la que el próximo 15 de mayo se cumplirán 35 años, el 'Hespérides' ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la investigación oceanográfica de nuestro país, participando en campañas científicas en todos los océanos y consolidando su prestigio internacional como plataforma de referencia para la comunidad científica. Su capacidad operativa, versatilidad y compromiso lo han convertido en un símbolo del esfuerzo conjunto entre la Armada y la ciencia española.

El éxito de esta campaña, con más del 96% de los objetivos científicos logrados, ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Armada, el Comité Polar Español, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el conjunto de instituciones científicas participantes, así como a la excelente preparación de la dotación del buque, capaz de operar durante meses en condiciones meteorológicas extremas y entornos de elevada exigencia técnica y humana.

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Con su regreso a Cartagena, el 'Hespérides' cierra una página destacada de su historial operativo, reforzando su papel como embajador científico de España en el mundo, y reflejando el firme compromiso nacional y de la Armada con la investigación científica.