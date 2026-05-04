Cierran temporalmente la Escuela Infantil La Milagrosa de Cartagena tras un robo de tuberías

La Escuela Infantil La Milagrosa del Ayuntamiento de Cartagena permanecerá cerrada temporalmente después de que esta mañana los empleados municipales detectaran un robo de tuberías en las instalaciones de agua y gas del centro. El suceso, ocurrido antes de la apertura del colegio, ha obligado a suspender la actividad para garantizar la seguridad de los menores y el personal.

Los técnicos municipales ya trabajan en la reparación de las conexiones afectadas. Mientras duren las tareas, el edificio permanecerá sin actividad lectiva.

La dirección del centro ha confirmado que todos los padres fueron avisados antes de la hora de apertura para que no trasladaran a sus hijos a la escuela.

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Se espera que a lo largo de la jornada los técnicos emitan un informe sobre el alcance de los daños y el tiempo estimado para la reapertura. Mientras tanto, se recomienda a las familias estar atentas a las comunicaciones oficiales del centro.