Cartagena da luz verde a 187 nuevas viviendas en el barrio de Santa Lucía

El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido licencia urbanística para construir 187 viviendas en la calle Cabo de Aguas, 1, en Santa Lucía, según ha anunciado la alcaldesa. La promoción, impulsada por Dársena Residencial SL (Urbincasa), incluye también 187 trasteros, 191 plazas de aparcamiento, piscina y zonas comunitarias.

La actuación se desarrollará sobre una superficie de 10.708,29 metros cuadrados y supondrá una inversión de 8.535.854,75 euros, según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que ha destacado que esta licencia supone un nuevo avance en el desarrollo residencial del barrio y se suma a las actuaciones previstas en el entorno este de la ciudad.

"El área de Santa Lucía va a concentrar algunas de las mayores infraestructuras de Cartagena, las de seguridad, la sanitaria y la de justicia. Y al otro extremo del barrio está el puerto en plena remodelación, con nuevas zonas para el paseo. Estamos convencidos de que estas inversiones van a impulsar una renovación del barrio y estas casi 200 nuevas viviendas son una prueba del nuevo empuje en marcha", afirma Arroyo.

Santa Lucía concentra en los últimos años varios proyectos de transformación urbana. El barrio va a beneficiarse la remodelación de la fachada marítima diseñada entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento y la presencia del hospital ha impulsado la creación de promociones residenciales en su entorno. El mismo efecto tendrá la Ciudad de la Justicia, que se sumará como gran infraestructura de servicios, como es el Parque de Seguridad, según ha destacado la alcaldesa.

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Arroyo ha agradecido la apuesta de los promotores por el barrio "en un momento el que es más importante que nunca el compromiso de las empresas con capacidad para crear nuevas viviendas. Por eso trabajamos para darles todas las facilidades a los inversores, movilizando más suelo para construir en el Plan General y con la subasta de solares. Pero también con mejoras normativas y la reducción de tramites que vamos a impulsar con el convenio que hemos firmado con la asociación de constructores".