Ana Correa, presidenta del COEC: "Es difícil encontrar mujeres que asuman el reto, tenemos que dar ese paso adelante"

¿Qué valoración hace de tus años al frente de la patronal?

Han sido unos años muy intensos. La verdad es que me voy contenta por lo que se ha hecho, con cosas que se me han quedado en la recámara y siempre pienso que se puede hacer más, pero hemos puesto en marcha proyectos y hemos creado muchos vínculos, especialmente por ejemplo con los vecinos, eso se no se hecho a nivel regional y creo que a nivel nacional tampoco. El convenio que firmamos con la FAVCAC es importante porque a veces se establece una separación entre vecinos y empresarios y somos todos lo mismo.

De los proyectos que ha impulsado, ¿cuál es del que más orgullosa se siente?

El que tiene más relevancia ha sido el de Caetra, porque al final no hablamos solamente del tema de la defensa, hablamos también de seguridad. También nos ha costado mucho trabajo que se pusiera en marcha la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena, es un proyecto interesante, porque es un espacio de reflexión y de trabajo donde se ponen de manifiesto los problemas que hay y el solucionarlos de una forma conjunta es importante. Además, se hace sin tener en cuenta colores políticos. En las reuniones a puerta cerrada con los alcaldes el ambiente era de trabajo y colaboración, ahí ves la política de verdad de trabajar entre todos y hacer cosas muy bonitas.

Como a Cartagena y su Comarca respecto a la Región de Murcia.

Nos está perjudicando muchísimo la falta de infraestructuras, no solamente hacia afuera, es decir, hacia afuera de la Región sino también internamente dentro de lo que es la propia comarca, hay falta de movilidad interna. Eso es básico. Estamos pendientes porque al final se llegó a un acuerdo entre el Gobierno regional y el Gobierno de España para sacar adelante el proyecto del FEVE hacia otros municipios y estamos pendientes de que el Gobierno regional saque el proyecto para que luego el Gobierno de España pueda ejecutarlo. Es fundamental, y básico para la estabilidad económica y para la generación y el desarrollo de nuestra comarca.

Le deja entonces ese seguimiento encargado a su sucesor, que previsiblemente será Miguel Ángel Jiménez Bosque, ya que es el único aspirante que ha presentado su candidatura. ¿Qué le parece su candidatura?

Por suerte hemos encontrado a un candidato muy bueno que será un presidente espectacular. Es una persona que ha empezado de cero, que ha levantado una gran empresa y que apuesta por Cartagena, no solamente en el ámbito empresarial, sino con la implicación que tiene, por ejemplo en el deporte con el fútbol sala. Es una persona muy inteligente, con muchas ganas y mucha ilusión Nos va a venir muy bien. Tiene una empresa establecida perfectamente estructurada para poder tener tiempo para esto, igual que el club de fútbol sala. Sí, es cierto que es un esfuerzo, pero cuando haces las cosas con ilusión y con ganas ese sacrificio no cuesta.

¿Qué otros proyectos le deja encargados a Jiménez Bosque?

El traslado a una nueva sede, ahora mismo estamos en precario en la Cámara de Comercio pero estamos un poquito incómodos. A ver si le da un empujón final

Ha sido la primera mujer presidenta de la patronal, ¿deja una estela más femenina a su salida?

He intentado darle visibilidad teniendo dos vicepresidentas, que no había habido nunca, una tesorera también y en un momento dado también secretarías generales. Ha sido un gobierno bastante paritario, pese a la dificultad a veces de encontrar mujeres que quieran asumir el reto y tengan disponibilidad. A veces también nos falta un poquito a las mujeres el dar ese pasito adelante y que tenemos que darlo. La preocupación es que van a pasar muchos años hasta que vuelva a venir una mujer.

¿Qué valoración hace del emprendimiento en Cartagena?

Tenemos un potencial brutal, pero necesitamos todavía seguir apoyándonos más. Hay que generar todavía unos espacios donde haya muchísima más relación entre la gente joven como universitarios, estudiantes de formación profesional y empresarios. Todos juntos y generar esas sinergias, porque es importante escuchar a la gente joven, que nos enseñan muchísimo todos los días. Vienen con ideas nuevas, con unas iniciativas que son brutales y tenemos que estar ahí para aprender de ellos.

En uno de los últimos actos que realizó al respecto muchos de los emprendedores utilizaban IA, ¿cómo va a ser esa transformación en las empresas de la comarca?

Dura. Si no te adaptas no puedes darle el servicio que otras empresas sí lo van a dar y no puedes competir en precios tampoco. El gap entre las que sí han entrado a esa dinámica y las que no va a ser mayor.