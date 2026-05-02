Un olfato que salva vidas

37 minutos. Es la diferencia de tiempo entre localizar a una persona en la misma extensión de terreno mediante un rastreo a pie o con una unidad canina. El servicio municipal de Protección Civil, integrado en el área de Seguridad Ciudadana, que dirige José Ramón Llorca, realizó esta semana un simulacro de búsqueda de persona perdida y herida en la montaña acompañados por un equipo de La Opinión.

Los resultados dejaron estupefactos hasta a los propios alumnos de prácticas que participaron del operativo. El rastreo realizado por los estudiantes y profesionales del servicio tardó solo 45 minutos en cubrir las cinco hectáreas de terreno y localizar a la víctima (que no era otro que uno de los alumnos, que se escondió sin que los demás integrantes supieran su posición) mientras que Floyd, uno de los dos perros que integran la Unidad Canina de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, tardó apenas 8 minutos en desvelar la posición del accidentado. La recreación coincidió con la celebración hace unos días del Día Internacional del Perro de Rescate.

Antes de comenzar la búsqueda, el jefe del servicio, José Navarro, convocó una reunión de coordinación en el Cecopal del Parque de Seguridad, donde también se encuentra la terminal del 112 local. En una pantalla, Navarro mostró a los participantes en el operativo la zona donde se iba a desarrollar la búsqueda, dos grandes áreas de unos 52.000 metros cada una, sumando un total de 10 hectáreas que revisar: cinco las revisarían a pie y las otras cinco guiados por el can.

Además de los profesionales de Protección Civil, en el dispositivo participaron más de una decena de alumnos del grado impartido en diferentes centros en prácticas actualmente en el servicio municipal, así como tres alumnos de Países Bajos que esta semana se encuentran también realizando sus prácticas en Cartagena acompañados de su profesora.

Estos últimos mostraron su entusiasmo por poder participar en una búsqueda real y poder aprender las tácticas usadas por los profesionales de Protección Civil en Cartagena, aunque «el calor no es como en nuestro país», señalaban.

Una vez se informó al 112 de la realización del simulacro de búsqueda de una persona de 65 años desaparecida en el monte con diabetes, partieron del Parque de Seguridad hasta la zona del incidente un equipo de rescate, un equipo de búsqueda, una unidad canina, la ambulancia de Protección Civil, un equipo de coordinación y la falsa víctima en cuatro coches más el vehículo de asistencia sanitaria.

Una vez se desplegó el operativo al pie de la montaña donde el estudiante que recreó a la víctima se había escondido, Navarro organizó el equipo de búsqueda y el de rescate. Los cuatro integrantes del equipo de rastreo comenzaron a cribar el monte a las 17.10 horas, con una distancia de dos metros y medio entre ellos, hasta dar con la víctima a las 17.55, momento en el cual entró en acción el equipo de rescate, formado por otras cuatro personas, que se desplazaron hasta el lugar indicado para evacuar al herido tras tomarle las constantes vitales y valorar que no podía bajar por sus propios medios.

Una de las principales instrucciones es llevar siempre un mapa impreso de la zona, dividido en cuadrículas, en el que poder apuntar los avances del rastreo, «como un cuaderno de bitácora». Aunque cuentan con mapas interactivos en sus dispositivos, la falta de cobertura, como en este caso, hace que se queden colgados, lo que les hace además llevar ‘walkies’ con conexión analógica directa.

Mientras este dispositivo se desarrollaba, Navarro trató de localizar a la víctima con un visor térmico desde el centro de mando. Esta herramienta es fundamental, según explicó, tanto de día como de noche, y en esta situación es especialmente necesaria, ya que «de noche buscamos sin luces potentes, porque si la persona que se ha perdido sufre demencia o algún tipo de trastorno se puede asustar y huir al ver los focos».

Asimismo, el jefe de Protección Civil detalló que en este tipo de búsquedas lo importante es descartar bien las zonas por las que ya se ha pasado, por eso la distancia entre los miembros del equipo de búsqueda no puede ser muy grande.

Realizar este tipo de ejercicios sirve a los alumnos para saber cómo actuar ante un caso real; además, les permite tener la formación necesaria para poder ponerse al frente de una cuadrilla en una batida, pudiendo así una persona preparada dirigir a un grupo sin conocimientos específicos. «En muchas búsquedas participan familiares y amigos, pero es importante que lo hagan de la mano de un profesional. Después de esta formación cada uno de ellos podría ponerse al frente de un equipo», concretó.

Una vez el equipo de rescate se encuentra con la víctima, otro estudiante se esconde para hacer de víctima en la búsqueda cinológica. La extensión de terreno es la misma que en el caso anterior; de hecho, se hace la zona contigua, cinco hectáreas de terreno que Floyd acompañado de su guía recorre velozmente desde las 17.54 horas buscando el rastro del herido hasta dar con él a las 18.02. Una vez el perro encuentra y llega hasta la víctima, el operativo de rescate es el mismo.

Floyd, quien se sienta junto al herido para indicar a su guía que lo ha localizado, forma la Unidad Canina de Protección Civil de Cartagena, creada hace dos años, junto a Dalton. Ambos, pastores belgas malinois, están especializados en búsqueda de personas en grandes áreas y estructuras colapsadas y, de hecho, formaron parte del equipo que el Ayuntamiento envió a las tareas de rescate de la Dana en Valencia el año pasado.

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Ahora Navarro forma también a los canes de los voluntarios del servicio municipal para que desarrollen su olfato y capacidades tanto como Dalton y Floyd y puedan colaborar salvando vidas en un tiempo récord. Esa siempre es la prioridad.