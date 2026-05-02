Economía
Jiménez Bosque, único candidato a presidir la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena
El administrador de Jimbofresh International dirigirá este organismo al haber cerrado el plazo de presentación de candidaturas este sábado a las dos de la tarde
EFE
El empresario y administrador único de Jimbofresh International, Miguel Ángel Jiménez Bosque, será el encargado de dirigir la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC). La candidatura del presidente del Jimbee Cartagena de fútbol sala ha sido la única que se ha presentado al cierre del plazo de presentación de aspirantes a presidir este organismo, que acabó a las dos de la tarde de este sábado.
El secretario general de COEC, Carlos Bernabé, ha comunicado oficialmente esta circunstancia tras verificar que la documentación presentada se ajusta a los estatutos y ha sido registrada dentro del plazo legal establecido en el calendario electoral aprobado por la Junta Directiva.
Bernabé ha subrayado que la candidatura cuenta con un respaldo ampliamente mayoritario, al haber sido avalada por tres cuartas partes de la Asamblea General y reunir el doble de los apoyos exigidos por miembros de la Junta Directiva. Este apoyo procede de todos los sectores económicos y del conjunto del ámbito territorial del Campo de Cartagena y Mar Menor.
Según lo previsto, Jiménez Bosque será elegido presidente por aclamación en la Asamblea General del 22 de mayo, que se celebrará en el Hotel Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.
- El Mercado del Encanto llega a Cartagena: artículos de moda femenina e infantil, complementos, joyería y decoración
- Mutares contempla el cierre completo del complejo de SABIC en Cartagena
- Buscan a un joven de 20 años desaparecido de un buque fondeado junto a Cabo Tiñoso
- Los vecinos de La Aparecida, atemorizados por la colocación de veneno en sus calles
- Arroyo amenaza con sanciones económicas a quien intente parar la obra de la Morería en Cartagena
- Ya es oficial: este festival de Cartagena anuncia su cartel y activa la venta de entradas este viernes
- Varapalo del Seprona al Ayuntamiento de Cartagena: señala irregularidades en la descontaminación de Los Mateos
- El Consejo de Ministros inicia los trámites para expropiar casi 3.000 metros del camping de El Portús en Cartagena