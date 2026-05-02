Jiménez Bosque, único candidato a presidir la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena

El empresario y administrador único de Jimbofresh International, Miguel Ángel Jiménez Bosque, será el encargado de dirigir la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC). La candidatura del presidente del Jimbee Cartagena de fútbol sala ha sido la única que se ha presentado al cierre del plazo de presentación de aspirantes a presidir este organismo, que acabó a las dos de la tarde de este sábado.

El secretario general de COEC, Carlos Bernabé, ha comunicado oficialmente esta circunstancia tras verificar que la documentación presentada se ajusta a los estatutos y ha sido registrada dentro del plazo legal establecido en el calendario electoral aprobado por la Junta Directiva.

Bernabé ha subrayado que la candidatura cuenta con un respaldo ampliamente mayoritario, al haber sido avalada por tres cuartas partes de la Asamblea General y reunir el doble de los apoyos exigidos por miembros de la Junta Directiva. Este apoyo procede de todos los sectores económicos y del conjunto del ámbito territorial del Campo de Cartagena y Mar Menor.

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Según lo previsto, Jiménez Bosque será elegido presidente por aclamación en la Asamblea General del 22 de mayo, que se celebrará en el Hotel Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.