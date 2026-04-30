Varapalo del Seprona al Ayuntamiento de Cartagena: señala irregularidades en la descontaminación de Los Mateos

Un informe del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil revela, tras la visita de los agentes a la parcela municipal de Los Mateos, que "pudieran existir irregularidades en la gestión de residuos por parte de la empresa adjudicataria y la responsable del transporte" en el marco de los trabajos de descontaminación que se están ejecutando por parte del Ayuntamiento de Cartagena.

La investigación arranca tras una denuncia presentada el 21 de enero por la Asociación de Vecinos del Sector Estación de Cartagena y la Plataforma de Suelos Contaminados.

El 22 de enero de este año tres agentes del Seprona se desplazaron hasta Los Mateos junto a un Inspector de Medio Ambiente de la Región de Murcia para inspeccionar los trabajos que se estaban realizando con maquinaria pesada.

Asimismo, muestra a los agentes de la Benemérita la carta de porte y el ticket de pesaje de la carga, detallada como silvicultura, que fue trasladada hasta la planta una planta de tratamiento de residuos en el Paraje Los Zurdos con un pesaje de 11.560 kilogramos. Los agentes apuntan que "no resulta creíble que existan 11,56 toneladas de restos vegetales, puesto que la vegetación observada en el lugar es ruderal, no puede dar lugar a este peso".

"Es de suponer que el desbroce ha ido acompañado de la excavación de la capa del suelo superficial tal y como se observa en la fotografía, por lo que entonces podría haber dado ese peso en báscula en el vertedero, y, por tanto, la entrada de residuos peligrosos en un vertedero de residuos inertes, sin su correspondiente análisis, clasificación ni estudio, teniendo la consideración como residuo peligroso, no estando autorizado para ello, máxime cuando por parte de personal del vertedero no supo aclarar, con tan solo un día de diferencia, donde habían sido depositados los residuos llevados de la parcela", exponen en el informe tras haber realizado una visita también a la planta.

El Seprona regresa a la parcela el 9 de febrero acompañados por el encargado de la obra para realizar una toma de muestras de tierra de los acopios que se encuentran en el interior de la parcela, así como otra inspección ocular en la que encuentran "18 acopios de tierra depositados sobre láminas de polietileno, y que al mismo tiempo estas láminas cubren los citados apilamientos, aparentemente destinados a la protección frente a la dispersión, si bien parte de algunas lonas presentan desplazamiento, dejando zonas del material parcialmente expuesto".

Además, el recinto vallado está señalizado con el texto 'Prohibido el paso - Residuos peligrosos', aunque "el vallado perimetral tan solo es una medida de control de accesos a la zona por parte de personas, pero no de animales domésticos".

Por lo tanto, en el apartado de conclusiones recogen que "no existe vallado, ni se ha apreciado indicios de la existencia de un cerramiento para el paso de personas o animales en la parcela donde se están ejecutando las obras", ya que el 22 de enero los agentes observaron como comenzaron las labores de vallado, aunque en 2025 el Ayuntamiento aseguró que habían procedido a cercar la parcela.

De igual modo, en las inspecciones "extraña a los agentes que no se aplique otro tipo de vallado con el fin de evitar la vía de inhalación de volátiles y más aún con los episodios de viento que han tenido lugar en el último mes, aunque se aprecia indicios (rotos en la valla) de haber existido tela de color verde sujeta a la valla metálica". Además de comprobar en un primer momento que existían acopios de tierra sin cubrir por las láminas impermeables.

Las conclusiones prosiguen, "en definitiva, al comienzo de las obras que se están llevando a cabo en Los Mateos no se han tenido en cuenta las medidas de contención ni control en la excavación de los primeros 0'2 metros de tierra superficial, donde se han identificado las concentraciones más elevadas de contaminantes".

Por lo que, siguiendo el Informe Técnico del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad los residentes cercanos a la parcela estarían en un escenario "tóxico inaceptable por inhalación de partículas en espacios abiertos y cerrados debido a mercurio", mientras que las personas que los que accedan a la parcela desde el exterior al no existir un cerramiento perimetral estarían en un escenario "tóxico y cancerígeno inaceptables para potenciales receptores que acudan a la parcela por contacto dérmico e ingestión debido a arsénico".

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Este informe fue remitido por la Guardia Civil tanto a la Dirección General de Medio Ambiente como al juzgado de instrucción de Cartagena que ya tramitaba diligencias previas por un supuesto delito contra el medio ambiente.