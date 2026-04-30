PP y Vox, a la gresca por la regularización de migrantes en Cartagena

El proceso de regularización de migrantes iniciado por el ejecutivo central fue criticado tanto por PP como por PSOE en el Pleno municipal, sin embargo, sus diferentes opiniones provocó que los socios de gobierno se boicotearan los unos a los otros impidiendo así que ninguna de las dos iniciativas presentadas salieran adelante. Los de Abascal entraron al fondo de la cuestión, rechazando la medida que a su entender supondrá un colapso de los servicios públicos, mientras que los populares tan solo cuestionaron la falta de medios para realizarlo.

Bajo el paraguas de la "Prioridad Nacional", el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, reconoció “el esfuerzo sostenido de generaciones enteras de españoles” que construyeron el Estado del bienestar.

Un conjunto de servicios públicos y municipales que “está sufriendo las consecuencias de un indiscriminado y desmesurado incremento de población, de forma que estos se ven colapsados". Es por ello que a su juicio resulta necesario “instar al Gobierno de España y al Gobierno regional a repatriar todos los inmigrantes que se encuentren en nuestra nación de forma ilegal, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas, servicios públicos y programas de vivienda”.

De igual forma, conviene que el Ejecutivo central revise “y, en su caso, modifique o derogue el último decreto de la regularización, poniendo fin a este proceso que genera un fatídico efecto llamada”.

El PP propuso una enmienda a esta iniciativa, suavizando la cuestión, que fue aprobada con sus votos a favor más Salinas y Sánchez del Álamo, sin embargo, cuando se votó la moción reformulada esta no salió adelante por los votos en contra de Vox, PSOE y MC.

Asimismo, el portavoz del PP, Ignacio Jáudenes, presentó una moción en la que se pedía rechazar "la política migratoria del Gobierno de España por su falta de planificación y control, insta a la retirada del Real Decreto de regularización y exige que cualquier proceso se tramite con garantías, criterios claros y financiación suficiente para los municipios".

Asimismo, Jáudenes reclamó "la dotación urgente de financiación extraordinaria y refuerzos de personal para el Ayuntamiento", así como exigir "instrucciones claras y homogéneas sobre el procedimiento, definiendo criterios, competencias y modelos de actuación, así como la puesta en marcha de mecanismos reales de coordinación entre administraciones que eviten el traslado de responsabilidades a los municipios sin respaldo estatal".

Esta iniciativa tampoco salió adelante con los mismos votos en contra de MC, PSOE y Vox.

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Por su parte, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, dejó claro que "la prioridad es Cartagena". Durante la sesión, se debatieron iniciativas como una moción para reprobar a Donald Trump por sus declaraciones sobre el Papa, "¿qué tiene que ver esto con Cartagena?", cuestionó, señalando que se trata de debates que "no aportan ninguna solución a los problemas del día a día".