El Pleno aprueba la creación de un Parque Geológico y Vulcanológico de la Zona Oeste de Cartagena

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este jueves por unanimidad la iniciativa de la concejala socialista Isabel Andreu para "iniciar los trámites para crear el Parque Geológico y Vulcanológico de la Zona Oeste de Cartagena para proteger los espacios de relevancia geológica y origen volcánico existente".

La Corporación apuesta por poner en marcha una campaña de difusión turística, cultural, científica y de ocio sostenible en la zona oeste con el objetivo de promoverla turística y económicamente.

Ya que "en la zona oeste hay espacios de gran relevancia geológica como el Cabezo Negro de Tallante o los Puertos de Santa Bárbara, en los que hay especies autóctonas únicas, como el Garbancillo de Tallante, que merecen protección y cuidado", según expuso la edil.

"Además, los estudios geológicos realizados sobre el noroeste de Cartagena determinan que esta zona posee unas características orogénicas y vulcanológicas ultrapotásicas similares a las de la Bética oriental, pero con unas manifestaciones piroclásticas y xenolíticas diferentes al geoparque del Cabo de Gata en Almería, lo que las hace muy interesantes", continuó Andreu.

Según señaló el concejal de Agricultura y Medio Rural, José Ramón Llorca, se está trabajando y realizando actividades para la puesta valor del patrimonio y paisaje de la zona, encaminadas a su protección, como rutas de senderismo y gastronómicas, además de mejora de infraestructuras o actuaciones como Bosque Romano en la zona de Canteras, que se incluyen en la Estrategia de Turismo Rural del Ayuntamiento de Cartagena.

Indumentaria tradicional

Asimismo, también se aprobó por unanimidad la moción de la edil de MC María Antonia Pérez para organizar en colaboración con expertos en indumentaria tradicional y folclore, un programa de charlas divulgativas dirigidas a asociaciones vecinales, culturales y colectivos participantes en la ofrenda floral a la Virgen de la Caridad o en las Cruces de Mayo que sean impartidas por personas expertas que hayan investigado la indumentaria tradicional, sus características propias y la influencia de otras zonas.

Además, en estas charlas se abordarán de forma práctica y didáctica la colocación correcta del traje tradicional, la tipología de prendas (refajo, enaguas, blusa, delantal, entre otros), el uso adecuado de calzado, medias y complementos, así como peinados tradicionales, recogidos y el uso de flores.

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La edil de Festejos, Francisca Martínez Sotomayor, detalló que se está preparando un proyecto de elaboración, corte y confección, bordado, protocolo de vestimenta y peinado, para la protección y puesta en valor de la indumentaria típica cartagenera.