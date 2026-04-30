Hospital Ribera Virgen de la Caridad firma por unanimidad su II Plan de Igualdad

Hospital Ribera Virgen de la Caridad, ha firmado su II Plan de Igualdad, con el objetivo de seguir avanzando en la equidad laboral, la conciliación y el bienestar de las personas trabajadoras.

El acuerdo ha sido alcanzado por unanimidad entre la Dirección del centro y los representantes sociales de los profesionales del centro (CCOO y UGT), consolidando así el compromiso compartido con un entorno laboral más justo, inclusivo y respetuoso.

Este nuevo Plan de Igualdad, con vigencia hasta abril de 2030, incorpora nuevas medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

Entre las principales novedades, destacan las ayudas económicas para la escolarización de hijos e hijas menores de 16 años. También se contempla la ampliación de la reducción de jornada por cuidado de menores de 12 años hasta la finalización del curso escolar.

Además, se incluye el derecho a una reducción de jornada de hasta el 50%, con un mes remunerado al 100%, para personas trabajadoras cuyo cónyuge o hijos/as se encuentren en fase terminal. Asimismo, se garantizará la adaptación de jornada sin reducción salarial para el cuidado de familiares con discapacidad igual o superior al 33%.

El plan incorpora también medidas específicas para familias monoparentales, como la flexibilización horaria ante imprevistos graves y prioridad en la elección del periodo vacacional cuando existan menores de cinco años a cargo.

En materia de protección social, se refuerzan las medidas dirigidas a víctimas de violencia de género, facilitando la adaptación de jornada, cambio de turno, flexibilidad horaria o traslado a otro centro del grupo Ribera.

Asimismo, se actualizarán los protocolos internos frente a agresiones, acoso sexual o por razón de sexo, y violencia de género y violencia sexual.

Por último, el centro elaborará una nueva Guía de Conciliación y pondrá a disposición de toda la plantilla el contenido íntegro del Plan de Igualdad a través de sus canales internos.

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Con esta renovación, el Hospital Ribera Virgen de la Caridad reafirma su apuesta por las personas y por un modelo de organización basado en la igualdad, el respeto y la mejora continua.