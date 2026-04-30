La Fundación Iberdrola España renueva su compromiso con la Fundación Teatro Romano de Cartagena

La Fundación Iberdrola España ha renovado la colaboración con la Fundación Teatro Romano de Cartagena para continuar apoyando sus diversos programas de difusión cultural, científica y formativa.

En el acto de firma han participado Elena Ruiz, gerente de la Fundación Teatro Romano de Cartagena, y Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, así como Miguel Ángel Cerdán, delegado Institucional de Iberdrola en la Región.

Ambas entidades llevan trabajando conjuntamente desde 2015 y para la Fundación Iberdrola España este acuerdo pone de manifiesto la importancia de apoyar a otras entidades que velan por el patrimonio histórico y cultural de país, como es el caso de la Fundación Teatro Romano de Cartagena, a la que ha destinado durante más de una década de colaboración aproximadamente 200.000 euros.

Para Elena Ruiz, gerente de la Fundación Teatro Romano de Cartagena, “la colaboración con la Fundación Iberdrola España todos estos años ha sido muy grata y fluida, por lo que estamos sumamente agradecidos por su apoyo constante a las actividades del Museo. Siempre hemos encontrado su respaldo e interés por nuestras actividades y por nuestro gran conjunto monumental y desde el Museo queremos felicitar a Iberdrola en su 125 aniversario”.

Elena Ruiz, Jaime Alfonsín y Miguel Ángel Cerdán durante la visita al Museo del Teatro Romano de Cartagena. / Iberdrola

Para Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, con este nuevo acuerdo “reafirmamos nuestro compromiso conjunto de fomentar y colaborar en aquellas iniciativas que generen un impacto positivo y sostenible en la sociedad y en particular en Cartagena. Esta colaboración refuerza nuestra voluntad de sumar esfuerzos, compartir conocimiento y trabajar en la promoción del bienestar y se suma a la reciente firma del convenio con el Ayuntamiento de la ciudad para la iluminación del Palacio Consistorial”.

Sobre la Fundación Teatro Romano de Cartagena

La Fundación Teatro Romano de Cartagena ha tenido como objetivo la puesta en marcha y ejecución del proyecto integral del Teatro Romano, así como su continuidad vinculada a la gestión del Museo y visita al conjunto monumental y potenciar, impulsar y desarrollar la actividad cultural que gira en torno al Teatro Romano.

El balance del año pasado fue muy positivo al alcanzarse un total de 254.474 visitantes, un incremento de la participación que se vio reflejado en actividades culturales y formativas y una elevada presencia tanto de público nacional como internacional.

Jaime Alfonsín y Elena Ruiz durante la visita al Teatro Romano de Cartagena. / Iberdrola

‘125 años luz’: un amplio calendario de propuestas

Este acuerdo forma parte del amplio y variado programa diseñado para 2026 con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Iberdrola, que abarca desde exposiciones de arte, festivales de música o muestras tecnológicas hasta eventos sociales. Bajo el lema ‘125 años luz’, la empresa pondrá en marcha iniciativas dirigidas a sus empleados, clientes, accionistas y al público en general para acercar su legado al conjunto de la sociedad y, sobre todo, trasladar su visión, sus perspectivas de futuro y su fuerte compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.

Iberdrola, con la promoción del arte y la cultura

Una de las principales áreas de actuación de Iberdrola, a través de su fundación en España, se centra en el cuidado, conservación y puesta en valor de las riquezas histórico-artísticas. En la Región de Murcia destaca, además de la colaboración institucional con la Fundación Teatro Romano de Cartagena también se apoya al Museo Salzillo desde 2013.

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Asimismo, destaca el Programa de Iluminaciones de la Fundación Iberdrola España con la recién inaugurada iluminación ornamental exterior de la Basílica de la Vera Cruz y su recinto amurallado, en Caravaca de la Cruz, la cual goza de Jubileo a perpetuidad por ser uno de los cinco lugares de peregrinación de la Cristiandad (Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana y Caravaca de la Cruz).