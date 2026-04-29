Vox prepara una ordenanza municipal contra empadronamientos irregulares en Cartagena

El portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, reprochó este miércoles al Partido Popular que “pese a que son nuestros socios de Gobierno, su única respuesta ante la regularización masiva de inmigrantes es la de reclamar más recursos”. Este hecho, aseguró, oculta el problema “del colapso de los servicios públicos” que provoca esta medida, según explicó a las puertas de la Asamblea Regional junto al portavoz de la formación en el parlamento autonómico, Rubén Martínez Alpañez.

El líder local de la formación de Abascal insistió en que “ahora es con motivo de la obtención de una documentación, pero mañana se colapsarán los servicios médicos porque no están dimensionados para la población que asumimos con su llegada”. De hecho, recordó que, en el Pleno municipal de este jueves, “vamos a pedir que se manifieste el rechazo a este proceso de regularización y que no se priorice a los extranjeros en los servicios sociales”.

Además, anunció que en Cartagena “proponemos una nueva ordenanza para controlar el padrón municipal, la cual ya tenemos preparada”. El portavoz municipal detalló que esta normativa consistirá en una serie de avisos "cuando se produzcan intentos de fraude, como el hecho de que queden registradas veinte personas en una casa de cuarenta metros cuadrados o que existan demasiados movimientos para una dirección concreta”.

Por último, aseguró con que esta situación está provocando “una alteración de los censos electorales, de la voluntad popular y del sistema que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos".

Por su parte, Martínez Alpañez también acusó al PP de “miedo, tibieza y cobardía” a la hora de aplicar las políticas que “necesita la Región de Murcia”. Asimismo, el parlamentario exigió al PP que “deje ya el thriller, la mentira y de engañar a los ciudadanos de la Región de Murcia y de España”, reclamando que asuma la “prioridad nacional” de forma coherente en todas las regiones donde gobierna o colabora con Vox.

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Por último, el presidente de la Asociación Por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura, agradeció a la formación verde que “se involucre y se implique en conocer y defender los intereses del conjunto de la sociedad y, especialmente, en temas de relevancia, que afectan a todos los ciudadanos en su día a día, como resulta en este caso”.