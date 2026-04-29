Regularización
Vox prepara una ordenanza municipal contra empadronamientos irregulares en Cartagena
La formación de Abascal defenderá este jueves en el Pleno municipal que no se priorice a los extranjeros en los servicios sociales
El portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, reprochó este miércoles al Partido Popular que “pese a que son nuestros socios de Gobierno, su única respuesta ante la regularización masiva de inmigrantes es la de reclamar más recursos”. Este hecho, aseguró, oculta el problema “del colapso de los servicios públicos” que provoca esta medida, según explicó a las puertas de la Asamblea Regional junto al portavoz de la formación en el parlamento autonómico, Rubén Martínez Alpañez.
El líder local de la formación de Abascal insistió en que “ahora es con motivo de la obtención de una documentación, pero mañana se colapsarán los servicios médicos porque no están dimensionados para la población que asumimos con su llegada”. De hecho, recordó que, en el Pleno municipal de este jueves, “vamos a pedir que se manifieste el rechazo a este proceso de regularización y que no se priorice a los extranjeros en los servicios sociales”.
Además, anunció que en Cartagena “proponemos una nueva ordenanza para controlar el padrón municipal, la cual ya tenemos preparada”. El portavoz municipal detalló que esta normativa consistirá en una serie de avisos "cuando se produzcan intentos de fraude, como el hecho de que queden registradas veinte personas en una casa de cuarenta metros cuadrados o que existan demasiados movimientos para una dirección concreta”.
Por último, aseguró con que esta situación está provocando “una alteración de los censos electorales, de la voluntad popular y del sistema que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos".
Por su parte, Martínez Alpañez también acusó al PP de “miedo, tibieza y cobardía” a la hora de aplicar las políticas que “necesita la Región de Murcia”. Asimismo, el parlamentario exigió al PP que “deje ya el thriller, la mentira y de engañar a los ciudadanos de la Región de Murcia y de España”, reclamando que asuma la “prioridad nacional” de forma coherente en todas las regiones donde gobierna o colabora con Vox.
Por último, el presidente de la Asociación Por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura, agradeció a la formación verde que “se involucre y se implique en conocer y defender los intereses del conjunto de la sociedad y, especialmente, en temas de relevancia, que afectan a todos los ciudadanos en su día a día, como resulta en este caso”.
Fricciones con el PP
Este jueves será el primer Pleno municipal en el que se materialice la marcha de los dos exediles de Vox, lo que podría ocasionar dificultades para sacar adelante algunas iniciativas si estos se resisten a votar a favor del partido gracias al que consiguieron el acta. López Pretel aseguró que "Vox lleva la iniciativa de la prioridad nacional y no tengo miedo, tengo ganas de debatirlo y que cada uno se signifique con su voto".
"El sentido de voto de dos personas que están haciendo uso de su acta me es irrelevante, me da exactamente igual. Ya es trabajo de otros grupos el conseguir que voten de una manera u otra, no del nuestro", sentenció.
Respecto a si esta moción va a ocasionarle alguna fricción con sus socios de gobierno del Partido Popular, el vicealcalde de Cartagena afirmó que "con nosotros las fricciones no serán, en cualquier caso será con el propio Partido Popular porque si votan distinto a lo que se ha hecho en Extremadura o en Aragón tendrán fricciones es con su propio partido, no con la moción que nosotros hemos presentado porque es la esencia de los pactos que hemos presentado en esas comunidades".
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