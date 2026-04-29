De la restauración de un parque en La Vaguada a la mejora de la iluminación: a dónde van los más de 200.000 euros de la Junta Vecinal de Canteras

El pleno de la Junta Municipal de Canteras presidido por el popular Juan Felipe García se reunió este lunes para debatir diversas mociones y aprobar gastos e inversiones encaminadas a mejorar lugares como Canteras, La Vaguada o San José Obrero.

En lo que respecta a las inversiones destinadas a obras, se han aprobado más de 200.000 euros, entre las partidas aprobadas figuran la ampliación de acera y retirada de un arbusto en Santa Rosa de Lima, en Canteras, con 20.790,35 euros; la adecuación de acera para aparcamientos en la urbanización La Pérgola, con 23.238,17 euros; y la creación de una jardinera junto al centro médico, dotada con 2.946,35 euros.

También se destinarán 3.787,60 euros al arreglo del muro del Local Social de San José Obrero y 32.164,22 euros a una actuación de accesibilidad en la avenida José Luis Meseguer.

El paquete de inversiones incluye además la restauración de un parque en La Vaguada, con 24.863,81 euros, y la instalación de equipamientos biosaludables en esta misma zona, con una partida de 20.305,14 euros.

A ello se suma una de las actuaciones de mayor cuantía, la reparación de aceras con criterios de accesibilidad en San José Obrero, concretamente en las calles Martínez Illescas, Martínez Muñoz y Nueva, presupuestada en 46.923,80 euros.

Otro de los proyectos más destacados será la mejora de la iluminación en distintos puntos del territorio, entre ellos Los Corteses, Los Roses, Collado Machuno, el parque Loma Farias, la plaza Iberoamérica, la calle Trujillo, el parque Francisco de Hoces de la Loma de Canteras y la calle Adra, con una inversión de 46.066,26 euros.

Asimismo, se aprobaron siete mociones de MC y PSOE, el primero de ellos recibió el visto bueno del pleno para dar traslado al Gobierno local de la necesidad de instalar nuevos puntos de recogida de residuos en Tentegorra, incorporar contenedores de reciclaje donde actualmente solo existe un contenedor general de basura, informar a la ciudadanía de las nuevas ubicaciones de los contenedores y que se amplíe la frecuencia en la que pasa el servicio de recogida de residuos.

Asimismo, MC sacó adelante una iniciativa para instalar alumbrado público en la Avenida José Luis Meseguer, en el tramo comprendido entre la Avenida La Española y su intersección con la calle Loma de Canteras y solicitar a la Dirección General de Carreteras de la CARM la instalación de un sistema de iluminación adecuado en el acceso a Canteras desde Molinos Marfagones.

Por último, el partido liderado por Giménez Gallo vio aprobada su moción para realizar un estudio técnico urgente sobre la peligrosidad del giro a la izquierda desde la RM-E20 procedente desde Molinos Marfagones hacia la Avenida Cartagena, redactar y ejecutar un proyecto para la construcción de una glorieta o solución que garantice la reducción de velocidad y la seguridad en dicho cruce, así como evaluar y reforzar las medidas de seguridad vial en el cruce con la carretera del cementerio y en el tramo donde la vía pasa a denominarse calle Trovero Cantares.

Por su parte, el PSOE sacó adelante la limpieza, adecuación y control sanitario de solar de la calle Mérida, en el entorno de las calles Mayor, Olivenza y Llerena. Además, el partido socialista vio aprobada su iniciativa para la reposición inmediata de los diez árboles talados en la Urbanización Los Popos, la ejecución de un plan integral de renovación de la red de abastecimiento de agua en toda la urbanización y la ordenación y modernización del cableado telefónico.

Además, se dio luz verde a instancias del PSOE a exigir la modernización y refuerzo de la red eléctrica, incluyendo la ampliación de potencia y capacidad suficiente para atender la demanda actual y futura, así como garantizar nuevas altas de suministro.

Noticias relacionadas

Por último, valorar la viabilidad de limitar el estacionamiento a un solo lado de la Avenida Andalucía y adoptar las medidas necesarias para mejorar la movilidad y seguridad en dicha vía.