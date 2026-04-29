Cartagena, Madrid y Albacete exigen al Gobierno la apertura inmediata de la línea ferroviaria

Los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Albacete, Manuel Serrano, manifestaron a la alcaldesa, Noelia Arroyo, su apoyo a las exigencia de Cartagena de que el Gobierno abra de forma inmediata la línea ferroviaria directa que conecte a la ciudad con el centro peninsular, tras cuatro años de desconexión “que nos ha convertido en una isla ferroviaria”.

Los tres regidores se reunieron para evaluar la situación creada por el nuevo retraso en la recuperación del servicio y por "la falta de compromiso del Ministerio de Transportes, que elude dar una fecha concreta de apertura".

En este sentido, exigieron este martes desde el consistorio madrileño el restablecimiento de la línea que une las tres ciudades y que está interrumpida desde el 28 de febrero de 2022.

Martínez-Almeida, Serrano y Arroyo defendieron que la reapertura de la línea directa no puede seguir sometida a aplazamientos ni a decisiones pendientes de concreción. Los alcaldes reclaman al Ministerio que aclare cuándo volverá a estar operativo el servicio entre el sureste peninsular, Castilla-La Mancha y la capital de España; qué trenes se van a programar y qué compromisos asumirá Renfe o el operador correspondiente para recuperar la conexión directa.

La reclamación afecta a otros municipios de las tres comunidades autónomas, con los que “vamos a impulsar un frente común”, dijo Arroyo, subrayando que “todos los vecinos de estas localidades están perdiendo oportunidades laborales, comerciales, formativas, culturales…, por no tener un tren directo que los conecte”.

Además, insistió en que el cierre prolongado de la línea obliga a utilizar recorridos alternativos, con más tiempo de viaje y peores condiciones de movilidad.

El alcalde de Madrid, aseguró que “es incomprensible que Cartagena esté aislada desde hace cuatro años. “Hay que decir basta”, destacó Almeida, quien añadió que no puede pasar ni un solo día más sin que exista esta conexión férrea entre las tres ciudades.

Por su parte, el alcalde de Albacete apuntó que “el corredor no sólo conecta ciudades, sino que es un eje vertebrador de comarcas y municipios, siendo especialmente relevante su conexión con el puerto de Cartagena: una de las principales infraestructuras logísticas del Mediterráneo donde el transporte por carretera no es una opción”.

Los tres alcaldes defendieron que la recuperación del tren directo es una cuestión de cohesión territorial y de igualdad en el acceso a los servicios públicos. También han señalado que el corredor ferroviario Cartagena-Albacete-Madrid conecta ciudades y municipios con una relación histórica, económica y social que no puede quedar debilitada por la falta de planificación del Gobierno.

El alcalde albaceteño reiteró que el cierre de esta línea ha limitado las oportunidades laborales, educativas y sanitarias de sus ciudadanos; ha reducido la competitividad de las empresas; dinamitado las posibilidades turísticas; y ha perjudicado el medio ambiente ante el aumento de emisiones de gases contaminantes al crecer el uso del vehículo privado y el transporte de mercancías por carretera.

En la Región de Murcia, la línea da servicio a Cartagena, Torre-Pacheco, Murcia, Archena, Fortuna y Cieza. En la provincia de Albacete, atraviesa Hellín, Tobarra, Pozo Cañada, Chinchilla de Montearagón, Albacete, La Roda, Villarrobledo, Socuéllamos y Alcázar de San Juan. En la Comunidad de Madrid, incluye Aranjuez y Madrid.

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La reunión de Madrid se basa en una reclamación compartida por los ayuntamientos de las tres comunidades autónomas. Por ello, Martínez-Almeida, Serrano y Arroyo exigen al Ministerio de Transportes que "ponga fin a la incertidumbre y apruebe de inmediato el restablecimiento de la línea directa Cartagena-Albacete-Madrid".