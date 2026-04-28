El terreno del Mandarache vuelve al tablero de juego de la Ciudad de la Justicia

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, se desplazó este lunes hasta la zona del Mandarache-CC1, el Ensanche Norte de Cartagena, para reclamar una solución definitiva a la paralización de la Ciudad de la Justicia y plantear estos terrenos públicos como ubicación inmediata tanto para esta infraestructura como para el futuro cuartel de la Guardia Civil.

El líder de MC denunció que Cartagena acumula ya "veinte años de anuncios vacíos" desde que en 2007 el Gobierno del PP de Pilar Barreiro anunciara el inminente inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia en esa zona.

"Han pasado dos décadas y lo único que puede verse aquí es la nada: suelo sin desarrollar y oportunidades perdidas", señaló Giménez Gallo, quien recordó que en ese mismo espacio, "los sucesivos gobiernos del PP han prometido la construcción de vivienda joven, un coso multiusos, la Ciudad de la Justicia, que la propia estación de tren se ubicase aquí e incluso, el campamento festero".

La formación recuerda que en 2017, con MC en el Gobierno municipal, el Pleno aprobó por unanimidad volver a ofrecer estos terrenos al Ministerio de Justicia, al considerarlos la ubicación natural para centralizar las sedes judiciales de Cartagena.

"Existía un proyecto entonces, y lo dejaron un cajón", hizó hincapié, desde entonces "se han sucedido alternativas fallidas como el Hospital Naval donde ahora se ubica el CAED, Factoría o los terrenos frente al Hospital General Universitario Santa Lucía, sin que ninguna se haya materializado".

El portavoz municipal incidió en que no existe ningún problema urbanístico, "sino un problema de voluntad política para desarrollar los equipamientos que necesita Cartagena para avanzar".

Para MC, "tanto PP como PSOE juegan a esconderse la bolita con este proyecto". "Ya no es que no tengan interlocución, es que juegan a tirarse piedras unos a otros a costa de los cartageneros", afirmó.

Giménez Gallo cuestionó que la alcaldesa Noelia Arroyo y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, hayan ofrecido versiones contradictorias sobre el estado de los trámites, mientras siguen sin convocar la Mesa de la Justicia solicitada por su formación.

MC sostiene que el CC1 reúne todas las condiciones necesarias para desbloquear la situación: suelo público, espacio suficiente y capacidad para albergar tanto la Ciudad de la Justicia como el cuartel de la Guardia Civil. Además, permitiría liberar otros enclaves estratégicos de la ciudad para nuevos usos urbanos y zonas verdes.

La formación también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de ejecutar la Avenida Príncipe Felipe, "para la que existen más de seis millones de euros consignados dentro del plan urbanístico del CC1, una infraestructura clave para dar sentido y acceso a este ámbito, muy demandada por vecinos, trabajadores y empresas del entorno del Polígono Industrial Cabezo Beaza".

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"Si antes del verano no son capaces de aclarar la situación y poner en marcha de verdad la Ciudad de la Justicia en Santa Lucía, aquí tienen una alternativa real e inmediata", aseguró Giménez Gallo, quien conluyó que "PP y PSOE llevan veinte años impidiendo que Cartagena avance. No quieren tren, no quieren Ciudad de la Justicia y, visto lo visto, tampoco quieren futuro para Cartagena".