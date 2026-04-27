Los vecinos de La Aparecida, atemorizados por la colocación de veneno en sus calles

La presencia de perros sueltos por las calles y de numerosas colonias de gatos ha llevado al extremo a algunos vecinos de La Aparecida que, según denuncian otros habitantes de la localidad, habrían llenado de veneno rincones y zonas públicas para ‘acabar’ con estos animales.

«Están poniendo veneno en todo el pueblo, llevamos ya siete u ocho meses así, ya lo hemos denunciado a la policía pero seguimos igual: con los animales sueltos y el veneno en las calles», explica un vecino preocupado por la colocación de este producto al alcance de los más pequeños en zonas como parques. «Los que sacamos al perro sin soltarlo también tenemos miedo de que se intoxique», advierte.

El conflicto comenzó, según relatan, por los perros que no van con correa, «ha habido hasta heridos por mordeduras, por no hablar de que sus dueños no recogen sus deposiciones».

«Llamamos a la Policía Local y no hacen caso, la Guardia Civil tampoco. Estamos cansados, hemos hecho escritos y denuncias pero estamos más abandonados que nunca», lamenta este residente en la zona.

«¿Qué niño puede salir tranquilo cuando un bodeguero (perro de pequeño tamaño) se tiró hacia su madre y le arrancó un trozo de la mano?», cuestiona afectado por el suceso que produjo consternación entre los vecinos.

Muchos vecinos no entienden esta conducta, «cuando en La Aparecida hay campo alrededor para soltar a los perros sin molestar».

El ‘efecto mariposa’ llega hasta el extremo de que algún vecino ha decidido tomarse la justicia por su mano y colocar veneno en las calles de la zona para tratar de acabar, además, con los gatos callejeros que también han colonizado La Aparecida. Hecho este que también preocupa a los propietarios de los canes, pues temen que se intoxiquen con el producto.

De hecho, algunos vecinos han presentado ya denuncias después de que algunos de sus perros hayan sufrido algún problema sanitario que relacionan con que este producto nocivo esté en las calles de la localidad. Y aseguran que algún can y también gatos han muerto por esta razón. «Lo de los gatos es una pandemia, solo en una plaza pequeña hay 15, pero mientras unos ponen veneno otros les dan de comer», relata.

«El veneno está en todos sitios, en las plazas y en las calles al alcance hasta de los menores, y luego los perros que siguen sueltos. Esto parece el (salvaje) Oeste», ironiza.

Los vecinos lamentan que a pesar de que la Policía Local aseguró más vigilancia en la localidad, donde residen unas 2.000 personas, no ha sido así. «Tenemos el veneno por un lado, los perros y gatos sueltos por otro y las calles llenas de mierda. Nadie nos hace caso», resumen.

Por último, reclaman más presencia policial para poder atajar estas conductas que afectan a la vida normal de sus vecinos.