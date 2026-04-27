Mutares contempla el cierre completo del complejo de SABIC en Cartagena

El Comité de Empresa de SABIC Cartagena ha advertido de que el grupo alemán Mutares contempla el cierre total del complejo industrial de la compañía en Cartagena dentro de sus planes de reestructuración tras la adquisición de SABIC, una operación prevista para los próximos meses. La plantilla eleva ya la posible afección a más de 500 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos.

Según el comité, las intenciones de Mutares quedaron reflejadas en un artículo publicado el pasado 24 de abril en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el que el director de inversiones del grupo, Johannes Laumann, apuntó que la planta de Cartagena soportaría los recortes más importantes. En sus declaraciones, Laumann señaló que será después de la venta cuando se analice "si basta con sistemas individuales (Como la planta de LEXAN I cuyo cierre se anunció en Enero) o si debemos considerar la totalidad del complejo (lo que incluye a la planta de Compounding y a las áreas funcionales que les dan servicio)".

El directivo de Mutares añadió que "Estamos estudiando ambas opciones, sopesándolas, y haremos lo que resulte más rentable", y sostuvo que "se prefiere un cierre completo por cuanto cuantas menos instalaciones tenga una empresa, más fácil será gestionarla". Para el Comité de Empresa, estas manifestaciones confirmarían las advertencias que viene realizando sobre el futuro del emplazamiento de Cartagena.

Laumann ha indicado que se prefiere un cierre completo por cuanto cuantas menos instalaciones tenga una empresa, más fácil será gestionarla

Tras conocer estas declaraciones, los representantes de los trabajadores han vuelto a solicitar una reunión urgente con la dirección local y europea de SABIC para reclamar explicaciones sobre los planes de Mutares y el alcance real de la reestructuración.

El Comité de Empresa, en Bruselas el 5 de mayo

Además, el Comité de Empresa de SABIC Cartagena se desplazará el próximo 5 de mayo a Bruselas para mantener una reunión de trabajo con representantes europeos. La delegación estará acompañada por el eurodiputado socialista Marcos Ros Sempere, la eurodiputada popular Maravillas Abadía Jover y representantes de la Comisión Permanente del Gobierno de España en Bruselas. Allí prevén reunirse con responsables europeos de industria y empleo para abordar el impacto de la venta de SABIC al fondo alemán.

Durante el encuentro, el comité trasladará su preocupación por los planes de reestructuración que, según sostiene, podrían desembocar en el cierre total del complejo cartagenero. También pondrá sobre la mesa el problema de la entrada de plástico procedente de Asia, la situación de desventaja competitiva que genera para la industria europea y el proyecto de centro de operaciones de recuperación de plásticos ya presentado ante el Ministerio de Industria.

Los representantes de los trabajadores pedirán medidas de protección arancelaria frente a la importación de policarbonato de fuera de la Unión Europea, así como subvenciones y ayudas para las empresas químicas y manufactureras. También defenderán la necesidad de favorecer la implantación de nuevas empresas que permitan evitar la destrucción del tejido industrial.

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El comité ha agradecido el apoyo de PSOE, PP y del Gobierno de España para abrir esta vía de trabajo en Bruselas y ha subrayado la importancia de defender el futuro de la industria química en Europa, a la que considera un pilar económico que "no podemos dejar caer".