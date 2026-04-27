Condecoraciones
La Comisión de Hacienda da luz verde a la Medalla de Oro de Cartagena para la Policía Nacional
Se modifican las comisiones para incorporar a Sánchez del Álamo como No Adscrita
La Comisión Informativa de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por el concejal del área, Ignacio Jáudenes, dictaminó favorablemente los asuntos que serán elevados por el Gobierno municipal al pleno ordinario del próximo jueves.
Entre ellos, ha sido informada favorablemente por unanimidad la propuesta sobre el inicio del expediente de Honores y Distinciones para conceder la Medalla de Oro de Cartagena al Cuerpo de la Policía Nacional. Este trámite supone el máximo reconocimiento institucional a una trayectoria de más de dos siglos al servicio de la ciudadanía en Cartagena y su coordinación con la Policía Local, así como la dedicación de sus integrantes en todos estos años y fue consensuado recientemente por la Junta de Portavoces municipales, tal y como establece la reglamentación municipal.
La comisión también informó favorablemente la modificación de la composición y nombramiento de las comisiones del Pleno. Este cambio responde a la salida de la concejal Beatriz Sánchez del Álamo del grupo municipal Vox, lo que implica su paso a la condición de No Adscrita. La medida regula su participación en estos órganos municipales, donde podrá intervenir como el resto de concejales no adscritos, con voto ponderado a su representatividad. El dictamen contó con el voto favorable de PP y Vox, mientras que MC, PSOE, Sí Cartagena y la concejala no adscrita María Dolores Ruiz se han abstenido.
Por último, se dictaminó favorablemente la aprobación inicial de la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, con el respaldo de PP y Vox, la abstención de MC y el voto en contra de PSOE, Sí Cartagena y la concejala no adscrita María Dolores Ruiz.
Tras su dictamen, los asuntos serán debatidos en el pleno municipal, paso previo a su aprobación definitiva, que en el caso de la medalla de oro y la ordenanza de Convivencia, deberán pasar todavía un trámite de exposición pública.
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