Seguros El Día y la Cruz Roja de Cartagena

El Modernismo en nuestra ciudad es visible sobre todo en su casco antiguo pero no hay que perder de vista su presencia en barrios y zonas rurales, o en pleno Ensanche como el caso que nos ocupa hoy. Cualquier persona que pasee por la calle Pintor Balaca a la altura de lo que fue el Hospital de la Cruz Roja verá en su lateral tres ventanas provistas de una bella rejería artística. Predomina la decoración floral pero sobre todo destacan en el centro tres grandes letras en grafía modernista de la época que forman la palabra 'Día', pero ¿Qué era Día?

Para ello viajamos a la Cartagena de principios del Siglo XX, la novena ciudad de España en importancia con varios periódicos diarios, Banco de Cartagena y una vida cultural y social que nada tenía que envidiar a cualquier capital de provincia. En junio de 1901 se constituyó aquí la Sociedad El Día como filial de la compañía de seguros Aurora de Bilbao que previamente había creado la filial El Alba en Gijón y otras tres en Vigo, San Sebastián y Santander.

No es casualidad que la familia Aguirre, con D. Camilo al frente, procediera de Bilbao y a ellos se debió el establecimiento de esta empresa en nuestra ciudad. No obstante es curioso que el primer director general de la misma fuera el político y empresario José Maestre Pérez, al que luego sucederían varios hijos de Camilo Aguirre como Camilo y Luis que llegaría a ser alcalde de Cartagena. En sus inicios la compañía pensó en edificar su sede en la esquina de la plaza de San Sebastián con la calle Jara pero finalmente se instaló en la Alameda de San Antón. El lugar elegido fue un chalet propiedad de La Constructora Moderna, sociedad formada por Luis Aguirre, José Maestre, Manuel Manrique de Lara y el arquitecto Pedro Cerdán que había diseñado dicho inmueble. En 1906 sería el arquitecto Víctor Beltrí el encargado de realizar el proyecto de ampliación con otro edificio anexo provisto de una gran nave, que se ve en la segunda imagen que acompaña a este texto, y oficinas con las ventanas antes mencionadas.

La Cruz Roja y a la derecha la nave de seguros El Día / L.O.

La gestión de El Día fue muy buena y así lo demuestran varias cartas de agradecimiento de clientes suyos publicadas en los diarios locales debido a siniestros. Es el caso de José María Marín, propietario del Balneario de Águilas afectado por un terrible incendio en 1913 y que recibió veintidós mil novecientas cuarenta y ocho pesetas de la aseguradora. Y es que como bien decía la prensa local “entre las compañías aseguradoras la que con más puntualidad y hasta con exceso abona a sus asegurados el importe de los siniestros”.

Dos años después de su constitución decidió la dirección ceder su cartera bancaria y dedicarse exclusivamente a los seguros tanto marítimos como de incendios. Su expansión fue tan grande que llegó a tener una dirección regional para Cataluña y Baleares en la persona de Luis Fernández Trujillo. Al igual que otras muchas compañías de seguros era habitual que en la fachada de los inmuebles asegurados figurara una placa identificativa de la aseguradora. Digo esto porque las conocidas como Casas de los Catalanes en la calle Ángel Bruna diseñadas por el arquitecto Víctor Beltrí tenían una de El Día.

La fortuna quiso que en la última reforma sufrida por dichas viviendas quien esto escribe pasara por allí en el momento en que un operario tiraba dicha placa al suelo. Le pregunté si la quería para algo, me contestó que no, que iba al contenedor y entonces le pedí si me la podía quedar a lo que asintió y por eso figura su imagen acompañando a este texto. Siguiendo con la historia de esta compañía llegamos a los años veinte del siglo pasado, en el que la llegada de heridos de la Guerra de Marruecos era incesante y se hacía necesario un hospital para atenderlos. Fueron muchas las ciudades en las que se inauguraron hospitales de la Cruz Roja y la nuestra no se quedó atrás, gracias a las gestiones de la Reina Victoria Eugenia como presidenta de dicha institución se consiguió que la sociedad El Día cediera su sede para transformarla en hospital, esa sede que lucía esas artísticas ventanas que han dado lugar a la historia de hoy.

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Placa de fachada de Seguros El Día y publicidad de la compañía de Cartagena / L.O.

Ilustración 3 pie de foto: Placa de fachada de Seguros “El Día” y publicidad de la compañía