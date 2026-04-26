Inyección de más de 140.000 euros para seis locales sociales de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena proyecta la instalación de placas solares para autoconsumo en cuatro locales sociales del Distrito 7, una actuación vinculada a las ayudas para energías renovables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La subvención para estas obras fue concedida y aceptada el 2 de enero de 2025, según recoge el pliego técnico de la licitación firmado a finales de enero de este año.

En concreto, el Ejecutivo local va a actuar en los inmuebles del local de la tercera edad del Llano del Beal, el local social de Los Belones, el local social de Los Urrutias y el local multiusos de La Manga, todos ellos de titularidad municipal.

En la licitación se precisa que la actuación se divide en cuatro lotes, uno por cada centro, con proyectos independientes para ejecutar las instalaciones.

Desde el punto de vista técnico, las obras contemplan la colocación de módulos fotovoltaicos, inversores, elementos de medida y protección y la acometida hasta el punto de conexión con la compañía eléctrica, es decir, toda la infraestructura necesaria para que estos locales puedan generar y consumir su propia energía de forma independiente.

El presupuesto total asciende a 74.236,31 euros, con impuestos incluidos. La inversión prevista por el gobierno de Noelia Arroyo es de 20.353,75 euros en el local del Llano del Beal, 18.974,40 euros en Los Belones, 18.948,65 euros en Los Urrutias y 15.959,51 euros en el local multiusos de La Manga.

El Ayuntamiento fija un tiempo de ejecución de 15 días para cada uno de los cuatro edificios a contar desde la firma del acta de replanteo, mientras que el plazo de garantía será de un año desde la recepción provisional de las obras hasta la definitiva.

Perín y Canteras

Asimismo, el Consistorio también ha publicado un contrato para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo en dos locales sociales del Distrito 1, en concreto, en Perín y Canteras, dentro de una actuación también vinculada a las ayudas para energías renovables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al igual que en la actuación Distrito 7, la intervención se divide en dos lotes, uno para cada edificio, con proyectos independientes para desarrollar las instalaciones.

Además, las obras contemplan la colocación de módulos fotovoltaicos, inversores, elementos de medida y protección y la acometida hasta el punto de conexión con la compañía eléctrica, de forma que ambos locales puedan generar la propia electricidad que consumen.

En este caso, el presupuesto global asciende a 74.157,96 euros, con impuestos incluidos, de los cuales, la inversión más elevada que se va a realizar se concentra en Perín, con 60.949,20 euros, mientras que para Canteras irán destinados 13.208,76 euros.

El plazo de las actuaciones, en este caso, es de dos meses para el inmueble de Perín y de un mes para el de Canteras, contados desde la firma del acta de replanteo. Además, en ambos casos, la garantía será de un año desde la recepción provisional de las obras hasta la definitiva.