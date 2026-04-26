Un campo de fútbol y varias pistas deportivas: así será el nuevo gran complejo polideportivo que albergará Cartagena

Cartagena contará con un nuevo complejo polideportivo en los próximos años. Esa es la idea del Ayuntamiento, que sigue dando pasos para elaborar un proyecto que otorgue a la diputación de Canteras uno de sus principales reclamos históricos. Este avance ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la Junta Municipal y la Asociación de Vecinos, permitiendo desbloquear un proyecto que hasta ahora se encontraba paralizado por la falta de suelo de titularidad pública.

La actuación se desarrollará sobre una parcela total de 20.000 metros cuadrados. De ellos, 5.000 metros han sido adquiridos directamente por la Asociación de Vecinos de Canteras con sus propios fondos, mientras que los 15.000 metros restantes proceden de la donación de dos parcelas por parte de los vecinos Blas Solano y Juan Díaz. La alcaldesa ha destacado que, de forma paralela, el Gobierno municipal ya ha cumplido el paso administrativo imprescindible de clasificar este suelo como equipamiento deportivo dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Noelia Arroyo ha explicado que, una vez obtenida la disponibilidad de los terrenos, el Ayuntamiento comienza de inmediato la redacción del proyecto técnico en colaboración con los vecinos para definir las instalaciones, que incluirán un campo de fútbol y otras pistas deportivas. La previsión es culminar los trámites administrativos durante este año y el próximo, para que la infraestructura sea incluida en los planes de inversión del presupuesto de 2027.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de Canteras, Felipe García, ha agradecido la implicación de los donantes y de la Asociación de Vecinos, subrayando que este complejo no será solo una instalación deportiva, sino un punto de encuentro social necesario para el pueblo, que actualmente solo dispone de un pabellón con alta ocupación. En la misma línea, el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Moya, ha resaltado que tras años de "lucha y entrega", los jóvenes de Canteras podrán disfrutar de deporte al aire libre sin tener que desplazarse a otras localidades.

Este anuncio coincide con el primer aniversario de la Junta Municipal de Canteras, constituida en marzo de 2025, y se enmarca en una estrategia de transformación integral de la zona oeste. Entre estas actuaciones destacan los 3,9 millones de euros invertidos en el Bosque Romano, la restauración ambiental de la Rambla de Canteras con un presupuesto de 2,25 millones, la nueva rotonda de El Portús y el futuro proyecto del Acceso Oeste, dotado con 5,6 millones de euros para mejorar la seguridad vial y la conexión de las diputaciones del oeste con el centro de la ciudad.