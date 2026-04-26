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Buscan a un joven de 20 años desaparecido de un buque fondeado junto a Cabo Tiñoso

El capitán del barco Omega Star fue quien dio la voz de alarma a Salvamento Marítimo

EL helicóptero del 112 busca a un joven desaparecido en el litoral de Cabo Tiñoso

EL helicóptero del 112 busca a un joven desaparecido en el litoral de Cabo Tiñoso

112

José Arrondo

Un joven de 20 años está desaparecido desde la noche del pasado sábado 25 de abril. De acuerdo con Salvamento Marítimo, el joven era parte de la tripulación del buque Omega Star, que se encuentra fondeado a un kilómetro, aproximadamente, de Cabo Tiñoso.

Concretamente, indican que, según el capitán del barco, al chico se le vio por última vez a las diez de la noche. Los primeros avisos llegaron a Salvamento Marítimo una hora más tarde.

Asimismo, tal y como le indicó a los servicios de emergencia el capitán, la nave no se encontraba en movimiento en el momento de la desaparición —esto reduce significativamente la probabilidad de que se haya producido una caída—.

En esta línea, el servicio de emergencias 112 indicó a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que se ha sumado a la búsqueda durante esta mañana.

En el operativo se encuentran actualmente Salvamento Marítimo, embarcaciones de la Guardia Civil, de Cruz Roja y un helicóptero del 112. A pesar de los medios desplegados, por el momento no se ha encontrado al joven. Los tripulantes describen a la persona con una camiseta amarilla y un pantalón corto azul.

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