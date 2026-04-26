Un Aula Gastronómica y la apertura de nuevos puestos: estas son las novedades que prepara el Mercado de Santa Florentina de Cartagena

El Mercado de Santa Florentina continúa su proceso de transformación integral para adaptarse a un modelo de mercado del siglo XXI: más dinámico, moderno y orientado a equilibrar el comercio de proximidad con la experiencia turística de calidad. Actualmente, los trabajos se centran en la construcción de la nueva Aula Gastronómica, cuyas obras avanzan a buen ritmo para convertirse en el epicentro de la dinamización culinaria del centro de la ciudad, y otros también enfocados al turismo internacional.

De forma paralela, el área de Comercio está finalizando la revisión de los pliegos de condiciones para la adjudicación de los puestos que se encuentran vacantes. El objetivo es atraer nuevos emprendedores que diversifiquen la oferta comercial, haciendo el mercado más atractivo tanto para el cliente habitual como para el visitante ocasional.

A pesar de los trabajos de mejora, la actividad comercial y turística no se detiene. El mercado sigue recibiendo un flujo constante de visitantes internacionales, especialmente cruceristas, que participan en rutas organizadas por empresas como The Best Days Tours. Estas experiencias combinan la visita guiada por la arquitectura del mercado con la degustación de productos locales de kilómetro cero.

La concejal de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero, ha mantenido recientemente contactos con los responsables de estas rutas para coordinar el calendario de reformas y asegurar que la actividad turística conviva en armonía con las obras, garantizando siempre la mejor imagen de la ciudad.

"Queremos que Santa Florentina sea un mercado vivo donde la tradición de la compra diaria conviva con la innovación gastronómica", ha destacado la concejal, que ha explicado cómo "los turistas que nos visitan buscan autenticidad, y no hay lugar más auténtico en Cartagena que nuestro mercado. Por eso, estamos trabajando codo con codo con los turoperadores y los vendedores para que la experiencia sea excelente mientras culminamos esta transformación necesaria".

Tras el éxito del itinerario de formación en inglés comercial impartido el pasado año en colaboración con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), los vendedores han mejorado notablemente la atención al visitante extranjero, eliminando barreras idiomáticas y profesionalizando el servicio.

Según ha explicado Romero, "el compromiso de los vendedores es total. Se han preparado, han aprendido idiomas y están volcados en que el mercado sea un espacio abierto y accesible. Nuestra meta es clara: un modelo moderno que no pierda su raíz, un espacio que sea orgullo de los cartageneros y parada obligatoria para quienes vienen de fuera".

Con el impulso de la nueva Aula Gastronómica y la próxima apertura de nuevos puestos, el Mercado de Santa Florentina busca consolidarse como un punto de encuentro esencial, donde la identidad culinaria de Cartagena y la vida cotidiana se dan la mano para potenciar la economía local.