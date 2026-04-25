El Mercado del Encanto llega a Cartagena: artículos de moda femenina e infantil, complementos, joyería y decoración

El diseño y la artesanía se dan cita este fin de semana en Cartagena, concretamente en el Casino de la calle Mayor, que acoge hasta el domingo 26 de abril una nueva edición de primavera de Mercado del Encanto.

La concejal de Comercio, Belén Romero, asistió este viernes 24 a la inauguración de este espacio dedicado a la creatividad, donde una selección de expositores de artesanos locales y nacionales ofrece sus artículos de moda femenina e infantil, complementos, joyería y decoración, todas piezas originales y con identidad propia.

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El Mercado del Encanto estará abierto al público este sábado, de 10:00 a 21:00 horas, y el domingo, último día, de 10:00 a 20:00 horas. Los visitantes podrán participar en el sorteo de una cesta con productos de los expositores allí reunidos.