Arroyo reestructurará los asesores de los grupos municipales "para contentar" a los No Adscritos a costa de Vox

Tras los últimos cambios en los grupos municipales del Ayuntamiento de Cartagena, la alcaldesa, Noelia Arroyo, reajustará la próxima el número de asesores correspondiente a cada uno de ellos. Según ha comentado alguno de los implicados en la jugada, parece que es bastante evidente el movimiento, teniendo en cuenta que Vox, miembro del equipo de gobierno ha perdido dos ediles, y MC una.

El número de asesores a jornada completa no puede superar al de concejales, 27 en concreto, de hecho la intención de la alcaldesa no es aumentar esta cifra, ya que si lo hiciera esta decisión debería ser ratificada por el Pleno de la Corporación Municipal.

Por lo que como ya dejó entrever tras la salida de Salinas y Sánchez del Álamo de Vox, va a reajustar los ya existentes acorde a los nuevos números, ya que para cambiar el número de ellos en cada grupo municipal este movimiento solo debe ser aprobado por la Junta de Gobierno, donde el PP actualmente tiene todos los asientos a excepción del que ostenta el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, y el que permanece vacante tras la marcha de la exconcejala de la formación de Abascal.

Tras la marcha de la mitad de los ediles, dos de cuatro, todo parece indicar que serán los de Abascal los candidatos a perder dos de los cinco asesores con lo que ahora cuentan, aunque ya avisó Arroyo que MC también entraría en la jugada al haber perdido su formación también una edil. Si se le presenta esta situación en los próximos días, los de Abascal deberán decidir si aceptan o no el 'cambio de cromos', aunque la última palabra será de la Junta de Gobierno, donde el PP puede aprobarlo sin obstáculos.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso esta redacción, uno de los dos puestos de los asesores de Vox sería absorbido por Alcaldía, para reforzar directamente su entorno y, de paso, que alguien pueda ocuparse de los asuntos de Salinas y Sánchez del Álamo, quienes tras su marcha del partido con el que consiguieron el lugar en la Corporación Municipal no cuentan con personal de confianza.

Esta última ya ha propuesto a una vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca ‘Fernando Garrido’ para ocupar el cargo, hecho este que de concretarse la dejaría como gran beneficiaria de esta operación, ya que cabe recordar que tras su marcha del partido reprochó a su hasta entonces portavoz el no haber contratado "a alguien experto en política que era de aquí de Cartagena y se me negó". Ya dejó claro la edil ante los medios de comunicación hace unos días que "en el momento en que yo tenga quejas, pues entonces tomaré otras decisiones"

Si bien, los ediles No Adscritos no pueden tener a su cargo asesores directos, en virtud de la ley antitrasfugismo, motivo por el cual estos deberían en todo caso concedérsele desde Alcaldía de forma oficiosa pero no oficial.

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El otro asesor, se reasignaría al vicealcalde, López Pretel, por lo que en la práctica perdería dos de Vox, pero recuperaría uno como vicealcalde, pasando de cinco de Vox a tres en el grupo municipal más el ya mencionado.