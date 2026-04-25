Arroyo amenaza con sanciones económicas a quien intente parar la obra de la Morería en Cartagena

Las obras de acondicionamiento y la adecuación de la calle Morería en el centro de Cartagena siguen dando que hablar. La Coordinadora del Molinete, que ha solicitado en varias ocasiones que no se realicen los trabajos al entender que podrían afectar a los restos arqueológicos, ahora suma "el riesgo de remover con maquinaria tierras contaminadas con plomo".

La asociación ha presentado una denuncia administrativa tras conocer una publicación científica que subraya "la existencia de indicios de niveles de plomo extraordinariamente altos en el entorno del cerro".

Advierte así que "el Ayuntamiento pretende mover con una excavadora miles de kilos de tierra como 'residuos limpios' sin haber realizado analíticas previas que garanticen la seguridad de vecinos y trabajadores". Según los estudios científicos que han aportado a la denuncia, existen sondeos en zonas adyacentes que muestran concentraciones de plomo de hasta 7.093 mg/kg, valores que multiplican exponencialmente los niveles normales de la zona.

La Coordinadora ha solicitado formalmente la suspensión cautelar de cualquier movimiento de tierras con métodos mecánicos en la zona. Asimismo, reclama la realización de analíticas obligatorias por lotes, de forma que un laboratorio independiente certifique la composición real de cada metro cúbico de tierra antes de que salga del recinto.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, respondió con firmeza tras conocer esta nueva denuncia de la Coordinadora asegurando que "si alguien tiene la tentación o fuerza de alguna manera, la paralización de este proyecto, pediremos fianza y, en su caso, si procede, daños y perjuicios a los responsables".

La regidora municipal volvió a explicar que se trata de "una actuación superficial que no afecta a los restos arqueológicos que están a tres metros de profundidad".

Si no afecta a los restos arqueológicos, "imagina si afecta a unos posibles suelos contaminados, que, por cierto, estarán contaminados desde hace 2.000 años. Es una actuación que no llega a ese calado ni es incompatible ni con el Plan Director, ni con la recuperación de los restos, ni por supuesto si en un futuro hay que llegar a descontaminar a esa profundidad si lo hubiera, porque estarían contaminados desde hace más de 2.000 años".

"Nos piden un proyecto y, cuando recogemos el guante, nos piden que paremos; ni hacen ni dejan hacer"

Arroyo insistió en que se trata de una actuación en superficie de acondicionamiento del pavimento y para revitalizar "un eje principal para nuestro casco histórico como es conectar la puerta de Murcia con la calle San Fernando".

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Para Arroyo, "cada vez que queremos hacer algo para corregir un proyecto que está bloqueado desde hace mucho tiempo por contaminación, o un proyecto que ha estado bloqueado porque no se han hecho las catas para llevar a cabo un plan de recuperación arqueológica nos dicen que lo hagamos, pero luego, cuando vamos a hacerlo, nos dicen que paremos. Entonces nos ponen deberes y cuando nosotros recogemos el guante, iniciamos un procedimiento, licitamos, adjudicamos y vamos a iniciar: 'Párelo, párelo, que no se ha tenido en cuenta esto'. Ni hacen ni dejan hacer".