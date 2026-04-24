El robo de un motor hace saltar las alarmas en los centros de buceo de Palos

El centro de buceo Islas Hormigas de Cabo de Palos sufrió este jueves de madrugada el robo de parte del motor de una de las embarcaciones con las que desplazan a sus clientes hasta la reserva marina. No es la primera vez que sufren este tipo de asaltos, muy frecuentes en el sector, situación por la que desde hace tiempo han tomado medidas preventivas tanto de manera particular (con sujeciones para atar las embarcaciones y evitar que se las lleven) como por parte de la Consejería, que gestiona el puerto de Cabo de Palos. En concreto, el año pasado se instalaron cámaras de seguridad en el puerto», explicó Juan Carlos Farra, uno de los responsables del centro afectado.

Eso no impedía que, ayer, «al comenzar nuestra actividad y empezar a preparar las embarcaciones para poder atender a los clientes, nos percatáramos de que habían sustraído parte de un motor. Lo hemos puesto en conocimiento de la Guardia Civil, la Policía Local y a través de la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia se han puesto en contacto con la Consejería para visionar las cámaras de seguridad».

El robo se produce justo en el arranque de la temporada alta por lo que, según Farra, «lo más urgente ahora es buscar una solución para el puente de mayo, porque, por suerte, hay bastante demanda. Aunque disponemos de diferentes embarcaciones, están todas en uso para poder realizar las actividades que tenemos comprometidas, por lo que estamos hablando con nuestras empresas de mantenimiento para ver cómo lo podemos solucionar y valorar el coste del robo». En concreto, el motor robado está valorado en 45.000 euros.

Desde el sector sienten que su negocio está en el foco de mafias expertas en el tráfico de drogas y de personas. Y es que las embarcaciones que usan los centros de buceo, por sus características, son ideales para los turbios negocios de las mafias y, al no poder adquirirlas debido al control exhaustivo de las autoridades, optan directamente por robarlas, se lamenta el responsable de Islas Hormigas. Un problema que llevan arrastrando años por lo que vuelven a reclamar más presencia policial.

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«Entendemos que es difícil, pero el problema es el daño que se está haciendo al sector de buceo. Los dueños de los centros no dormimos prácticamente, pensábamos que ya la cosa empezaba a estar tranquila, pero necesitamos más medidas disuasorias». Farra concluye lamentando que «nos sentimos impotentes».