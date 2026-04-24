El PP anuncia en Cartagena una sesión monográfica sobre la Ley de Costas en el Senado a la que acudirán los Gobiernos autonómicos

La portavoz del Partido Popular en el Senado Alicia García anunció, en un encuentro en Cartagena con afectados por la Ley de Costas, una sesión monográfica que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para abordar los problemas generados por la aplicación de la referida norma. Una cita parlamentaria a la que están invitados todos los Gobiernos autonómicos, y también el Ejecutivo central.

Al encuentro también asistieron como parlamentarios nacionales por la Región de Murcia los diputados Juan Luis Pedreño y Violante Tomás y los senadores Francisco Bernabé, Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga.

García avanzó que en dicha sesión se aprobará una iniciativa que pedirá "una revisión ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como "la convocatoria de manera urgente" de la Conferencia Sectorial.

También demandarán una respuesta expresa a las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas, y que Francina Armengol "libere las dos proposiciones de ley del PP aprobadas en el Congreso y en el Senado, que la delegada del Gobierno en el Congreso tiene secuestrados".

"El sanchismo es el alumno aventajado del chavismo", espetó la portavoz. "Del 'exprópiese' del chavismo hemos pasado al 'derríbese' del sanchismo", afirmó. "En Venezuela utilizaron el nombre del Estado para esconder negocios privados. Y aquí, en España, utilizan un ecologismo de pacotilla para defender intereses ocultos", continuó.

"Nosotros no somos del exprópiese ni del derríbese. Somos el partido de la libertad, de la seguridad jurídica y de la defensa de la propiedad privada", apuntó. En este contexto, la portavoz popular aseguró que el PP está a favor de proteger el litoral, pero "eso no puede significar arrasar con la vida de quienes forman parte de él".

En ese sentido, explicó a los afectados que el PP va" a seguir a su lado, defendiendo su causa en el Senado, en las comunidades y en donde haga falta", ya que "sois familias españolas que merecéis respeto, certezas y justicia".

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras Jorge García Montoro subrayó que "desde el Ejecutivo del presidente Fernando López Miras consideramos que las decisiones sobre la gestión del litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar".

"No podemos admitir que los deslindes se basen en criterios arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican, tal y como lo estamos sufriendo en la Región de Murcia", señaló García Montoro, quien expresó la preocupación del Gobierno regional por la situación de los afectados por la actual Ley de Costas. "Por eso, las CCAA gobernadas por el PP hemos hecho frente común para solicitar la actualización de la normativa porque es necesario que se atiendan las particularidades y singularidades de cada área", remarcó.

La alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo resaltó su compromiso de "agotar todas las vías políticas y legales para proteger las viviendas tradicionales frente a la insensibilidad del Ejecutivo central".

Además, destacó la problemática que sufren familias de enclaves como Cabo de Palos, Los Nietos o Puntas de Calnegre. "Estamos defendiendo y apoyando a los propietarios de viviendas afectadas por normas injustas. Hablamos de viviendas tradicionales, legales, que han pasado de generación en generación", dijo la alcaldesa y presidenta de los populares cartageneros.

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Arroyo también recordó que, de las 600 familias afectadas en nuestra comunidad, 400 se encuentran en el término municipal de Cartagena. "Cartagena es una ciudad que no se rinde. Hemos llevado iniciativas a los Plenos, al Congreso y al Senado, y vamos a seguir siendo vuestro altavoz para acabar con esta amenaza que os tiene sin dormir. No vamos a permitir que se destruya nuestro arraigo y nuestra herencia", concluyó.