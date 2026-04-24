Ya es oficial: este festival de Cartagena anuncia su cartel y activa la venta de entradas este viernes

La cuenta atrás para una nueva edición de Carthagineses y Romanos ya ha comenzado, y lo hace con una noticia que los amantes de los festivales estaban esperando: el cartel ya es oficial y puedes sacar entradas. Dos noches, dos propuestas distintas y nombres de sobra para llenar la Explanada del Centro Comercial La Rambla en el último fin de semana de septiembre.

Camela abre el festival el viernes 25

La primera jornada, el viernes, 25 de septiembre, estará encabezada por Camela, uno de los grupos más queridos y reconocibles de la música popular española. Referentes indiscutibles de la tecno-rumba, los artistas regresan al festival cargados de himnos generacionales tras no haber podido actuar en la pasada edición por un problema de salud.

Una vuelta muy esperada que promete ser una auténtica fiesta. La noche la completará la sesión de Sedo DJ, con una propuesta pensada para el baile y el ambiente festivo.

Siloé y Nunatak protagonizan el sábado 26

El sábado, 26 de septiembre llega con una noche marcada por el pop rock nacional y el talento local. Siloé, una de las bandas más solicitadas del panorama nacional, llegará a Cartagena presentando nuevo trabajo y con el sello de calidad que le ha ganado un hueco entre lo mejor de la escena española.

Junto a ellos, Nunatak jugará en casa (la banda es de la tierra) y también estrenará nuevo material ante su público, lo que convierte esta actuación en un momento especialmente especial para los fans de la Región. Completan el cartel Segaz y Jonathan Castillo DJ de Black Tag, aportando variedad y energía a una jornada que mezcla estilos con acierto.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

El CyR Fest mantiene su compromiso con la inclusión gracias a la colaboración con la Fundación Music For All, que garantizará conciertos accesibles para personas con discapacidad. Quienes necesiten información o coordinar necesidades específicas podrán contactar previamente con la organización y la fundación.

Las entradas para ambas noches estarán disponibles este viernes, 24 de abril a partir de las 17.00 horas en la web de Crash Music: crashmusic.es.