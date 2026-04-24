El Consejo de Ministros inicia los trámites para expropiar casi 3.000 metros del camping de El Portús en Cartagena

El Boletín Oficial del Estado publicó este jueves el anuncio por el que se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados para ejecutar la servidumbre de acceso al mar en Cala Morena, en El Portús, en la zona oeste de Cartagena. Se trata del paso previo a la aprobación del proyecto, después de que el Consejo de Ministros declarara de utilidad pública esta actuación el pasado 20 de enero.

Según recoge el anuncio oficial, el acceso al mar se materializará mediante la constitución de una servidumbre de paso sobre terrenos de propiedad privada que forman parte del Complejo Náutico El Portús, con una superficie afectada por la servidumbre que asciende a 2.883 metros cuadrados.

A partir de ahora se abre un periodo de 15 días hábiles para que cualquier persona pueda presentar alegaciones, corregir posibles errores en la relación publicada o manifestar su oposición por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación.

Por su parte la Asociación Cala Morena se reunió este jueves con el Jefe de la Demarcación de Costas, Daniel Caballero, tras el inicio del proceso de expropiación publicado en el BOE.

En el encuentro también participó el abogado de la Asociación, José Manuel Muñoz Ortín, lo que permitió abordar con mayor profundidad los aspectos técnicos y jurídicos del procedimiento.

Durante la reunión se abordó la situación del murete existente entre el camping y el mar, actualmente amparado por una concesión administrativa. Desde ACM se planteó la posibilidad de su rescate al considerar que constituye una barrera física que dificulta el acceso al litoral.

Asimismo, se trató el muro de la rambla, respecto al cual la autorización original estaba condicionada a que se tratara de una obra menor y que no obstaculizara el acceso al mar. La Asociación expuso que dichas condiciones podrían no haberse cumplido, motivo por el cual Costas ha manifestado su intención de revisar la actuación.

A petición de Costas, ACM trasladó dos alternativas para garantizar el acceso. La primera sería la recuperación del acceso por la rambla mediante la eliminación del muro existente, como solución inmediata y de menor intervención administrativa, mientras que otra opción sería la habilitación de un vial a través del camping, siempre bajo la condición de que sea un paso público, libre, sin control ni barreras, y operativo las 24 horas del día durante todo el año.

La Asociación también puso de manifiesto su preocupación por el actual Plan Especial del camping, al considerar que no contempla adecuadamente el paso de servidumbre ni las necesidades de acceso público, y que incrementa significativamente la capacidad y ocupación del entorno.

En este sentido, Costas señaló la posibilidad de incorporar el paso de servidumbre como condición dentro del propio planeamiento, lo que podría permitir garantizar el acceso sin necesidad de prolongar el proceso de expropiación.

La asociación valora positivamente la reunión, que ha permitido aclarar aspectos clave del procedimiento, abrir líneas de revisión técnica y plantear soluciones concretas para garantizar el acceso público al litoral.

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Asimismo, presentará en tiempo y forma las correspondientes alegaciones dentro del periodo de información pública y continuará "trabajando en la defensa de un acceso libre, seguro y permanente a Cala Morena".