La Casa Rubio de El Algar en Cartagena acogerá una nueva biblioteca municipal

La Casa Rubio de El Algar, una casa-palacio del siglo XIX vinculada a la historia minera de la zona, acogerá la próxima biblioteca municipal que abrirá sus puertas en Cartagena. Así lo anunció este jueves la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante un encuentro intergeneracional con motivo del Día del Libro en Los Dolores.

El inmueble está siendo rehabilitado por el Ayuntamiento como espacio público multiusos para talleres, exposiciones, actividades culturales y reuniones vecinales. El proyecto contempla también la restauración de fachadas, renovación de instalaciones y mejoras en accesibilidad y eficiencia energética. Los trabajos se están ejecutando gracias a una inversión conjunta de 2,5 millones de euros procedentes del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y los fondos europeos.

La regidora municipal puso en valor durante su intervención del trabajo de la red municipal, compuesta actualmente por diez bibliotecas y puntos de préstamo distribuidos por barrios y diputaciones, así como iniciativas consolidadas como el programa ‘Abril Libro’, que este año celebra su 26 edición con actividades hasta el 27 de abril, o los premios Mandarache y Hache, que fomentan la lectura entre miles de jóvenes.

En materia de infraestructuras, la primera edil también anunció que hay previsto realizar una inversión en la biblioteca Rafael Rubio de Los Dolores para la mejora de su mobiliario e instalaciones a lo largo de este año.

Los datos reflejan además el dinamismo de este espacio en Los Dolores, donde solo en 2025 se registraron cerca de 10.000 préstamos, lo que evidencia, segúnexplicó, “la creciente afición por la lectura en el municipio”, impulsada en gran medida por la actividad de los clubes de lectura y la programación cultural.

Las bibliotecas municipales recibieron 150.000 visitas y realizaron 90.000 préstamos de libros en 2025 La Red Municipal de Bibliotecas de Cartagena consolida su crecimiento en 2025 con cerca de 150.000 visitas y alrededor de 90.000 préstamos de libros, además de superar los 73.000 socios, según los datos dados a conocer este miércoles por la alcaldesa durante su visita a la biblioteca Rafael Rubio, en Los Dolores. La regidora participó en un encuentro intergeneracional con motivo del Día del Libro, en el que han tomado parte alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros CEIP Vicente Medina y CEIP San Cristóbal, estudiantes de Secundaria y Bachillerato del IES San Isidoro, así como integrantes de clubes de lectura de la propia biblioteca y del instituto. La actividad ha coincidido además con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia, una efeméride que permite “vincular cultura y bienestar emocional”, destacando el papel de la lectura como herramienta para afrontar miedos y favorecer el desarrollo personal de niños y jóvenes.

Junta Municipal

MC destaca el impulso dado en la Junta Vecinal de El Algar con la aprobación de numerosas iniciativas para mejorar barrios, calles e infraestructuras, "marcando así la hoja de ruta frente a la falta de gestión del Gobierno local del PP".

Entre las iniciativas se encuentra la reparación de la barandilla del puente que cruza la rambla hacia la Fuente del Sapo, junto a la retirada de residuos acumulados en la zona, así como el control de estructuras en viviendas deterioradas y el requerimiento a sus propietarios para su mantenimiento o, en caso necesario, su derribo para evitar riesgos.

También se ha respaldado actuar en la limpieza y mantenimiento de la pista de juegos tradicionales del local social multiusos, mejoras en la Plaza Virgen de los Llanos, la instalación de marquesinas en ambos sentidos de la carretera RM-F42 con paso de peatones elevados, y la elaboración de un plan de circulación para las calles del barrio de La Cooperativa.

En materia urbana, MC logra sacar adelante propuestas para mejorar la plaza situada entre las calles Palmero, Levante y Yeseros mediante nuevos parterres y arbolado que genere sombra, la instalación de reductores de velocidad en la calle Piñero, la limpieza de la parcela de la calle Vinagrillo y actuaciones de mantenimiento en el paseo marítimo de Los Urrutias.

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Asimismo, se ha aprobado reforzar el alumbrado público con nuevas farolas en calles como Libertad, Lobo y San Pedro, además de inspeccionar el cableado en los barrios de La Cooperativa y Los Boteros para evitar apagones cada vez que se producen lluvias.