La modernización de la planta de aguas residuales de Cartagena permitirá ahorrar 142.000 euros al año tras una inversión regional de un millón

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca renueva y mejora la planta de cogeneración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cabezo Beaza, en Cartagena, con una inversión de 961.659 euros, para incrementar su eficiencia energética y avanzar en la sostenibilidad del sistema de saneamiento y depuración.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitó este martes las instalaciones, donde destacó que "esta actuación permite modernizar una infraestructura clave después de más de 20 años de funcionamiento y seguir avanzando hacia la autosuficiencia energética de nuestras depuradoras".

La planta dispone desde el año 2000 de un sistema de cogeneración que aprovecha el biogás producido en el proceso de descomposición anaerobia de los lodos para generar energía eléctrica destinada al autoconsumo de la propia instalación.

Con la actuación realizada se ha sustituido el generador principal, cuya potencia pasa de 240 a 300 kilovatios, además de renovarse equipos auxiliares, circuitos de calefacción, refrigeradores, calderas de biogás y gasómetros.

Asimismo, se ha instalado un nuevo sistema de secado y filtrado del biogás mediante carbón activo, que permite eliminar compuestos como ácido sulfhídrico, mejorando el rendimiento del proceso y prolongando la vida útil de los equipos.

Rubira subrayó que "la reutilización del biogás generado en la propia depuradora es un ejemplo claro de economía circular y de aprovechamiento eficiente de los recursos, reduciendo costes energéticos y la huella de carbono".

Gracias a esta instalación, la EDAR genera una media de 1,42 millones de kilovatios hora al año, lo que supone un ahorro económico de 142.000 euros anuales.

La consejera apuntó que "esta mejora es un ejemplo más de la apuesta del Gobierno regional por seguir modernizando las infraestructuras hidráulicas y de saneamiento con criterios basados en la innovación, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático".

Por su parte, Arroyo explicó que gracias a esta planta, la principal de las cuatro que operan en el municipio, se consiguen captar y depurar más de 13 hectómetros cúbicos de agua que se reutilizan prácticamente al 100% para el riego, lo que supone un soporte vital para la agricultura y el empleo en la comarca.

Asimismo, la regidora municipal resaltó que los cambios aportan mayor potencia y capacidad para abastecer a la propia planta y mejorar el servicio a la población, transformando los residuos en valor mediante la innovación y la optimización de recursos energéticos junto a la concesionaria Veolia.

Jornada sobre autosuficiencia energética y cambio climático

Durante la visita, la consejera anunció, además, la celebración, el próximo 29 de abril en la Universidad Politécnica de Cartagena, de una jornada técnica organizada por ESAMUR centrada en la autosuficiencia energética y la huella de carbono en las estaciones depuradoras.

Noticias relacionadas

Rubira detalló que este encuentro reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar soluciones innovadoras orientadas a minimizar el impacto energético de la depuración, impulsar el aprovechamiento del biogás y avanzar hacia la neutralidad climática del sector.