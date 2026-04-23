Educación
Más de 200 estudiantes de Cartagena se convierten en exploradores de las profundidades marinas
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento junto a entidades científicas y la Armada, combina formación teórica, investigación real y el diseño de dispositivos para explorar el litoral profundo
La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, encabezada por Ignacio Jáudenes, ha puesto en marcha durante el presente curso escolar el programa educativo 'Exploradores de las profundidades marinas', cuyo objetivo es fomentar la cultura oceánica entre el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato.
La iniciativa no solo se centra en las zonas costeras más conocidas, sino que también acerca a los estudiantes a los ecosistemas de mayor profundidad, destacando la singularidad y el valor de estos fondos marinos a nivel mundial.
El programa se estructura en varias fases. En una primera etapa, personal colaborador del CORI (Instituto de Investigación Oceanográfico de Cartagena) impartió sesiones teóricas en los centros educativos para presentar el proyecto, explicar las características de los fondos marinos de la Región de Murcia y subrayar su relevancia científica y medioambiental.
Posteriormente, el alumnado seleccionó distintas áreas poco exploradas del litoral, situadas entre los 100 y 150 metros de profundidad. En estos puntos, el CORI realiza campañas de captura de imágenes mediante un robot submarino. A partir de este material audiovisual, los estudiantes desarrollarán trabajos de investigación. Esta primera fase culminó con una jornada de convivencia celebrada el pasado 3 de marzo en el YachtPort del puerto de Cartagena.
En una segunda fase, el profesorado eligió a cuatro alumnos de entre los participantes para formar parte del reto CanGoDeep, en el que diseñan y construyen un dispositivo capaz de descender al menos 100 metros de profundidad, grabar imágenes durante un mínimo de diez minutos y regresar posteriormente a la superficie.
Como cierre del programa, el alumnado visitó el Centro de Buceo de la Armada, donde tuvieron la oportunidad de presentar sus dispositivos y probarlos en el mar en condiciones reales.
En total, han participado aproximadamente 240 estudiantes de 4º de Educación Secundaria y Bachillerato, procedentes de los centros IES Los Molinos, IES Mediterráneo, IES Ben Arabi e IES San Isidoro.
Este programa educativo ha sido impulsado por el Área de Educación en colaboración con el CORI, el puerto deportivo YachtPort, el Centro de Buceo de la Armada Española y los centros educativos participantes.
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