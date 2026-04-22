Los Urrutias en Cartagena renovará su línea eléctrica con un nuevo tendido de casi un kilómetro

La Comunidad Autónoma da luz verde y publica en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el informe ambiental favorable para la reforma de la línea de desagüe, función de esa línea dentro de la red eléctrica, de 20 kilovatios entre el apoyo 8027 y el centro de transformación de Los Urrutias en Cartagena.

Esta actuación está promovida por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes para modernizar una infraestructura deteriorada por el paso del tiempo. La resolución de la consejería de Medio Ambiente concluye que la obra no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y descarta someterla a una evaluación ambiental ordinaria, aunque impone un amplio paquete de medidas correctoras.

La intervención permitirá renovar un tendido eléctrico que presentaba un notable desgaste debido a su antigüedad. El proyecto contempla sustituir el conductor actual por uno nuevo del tipo LA-56, además de cambiar apoyos, armados y aisladores para adaptar la línea a las nuevas exigencias técnicas.

En total, se desmontarán 855 metros de línea existente y se instalarán 905 metros de nuevo tendido en simple circuito, lo que se traducirá también en una simplificación de la infraestructura, eliminando 18 apoyos que serán reemplazdos por seis nuevos de estructura metálica galvanizada.

La reforma se desarrollará en la línea que va hacia el centro de transformación de Los Urrutias, que aunque se trata de una línea ya existente, una pequeña parte del recorrido, de 58 metros, se sitúa dentro de la ZEC Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y del espacio natural protegido del mismo nombre, en el entorno del Cabezo del Carmolí.

Además, el trazado discurre a unos 180 metros de la Zona Especial Protección para las Aves Mar Menor, lo que obligó a extremar el análisis ambiental.

Asimismo, durante la tramitación se valoró la posibilidad de soterrar la línea, pero esa alternativa terminó descartándose, ya que según los informes incorporados al expediente esa solución podía generar una afección mayor sobre el espacio protegido, debido a los movimientos de tierra y a la necesidad de abrir accesos. Por ello, finalmente, la Dirección General de Medio Ambiente, dio por válida la continuidad del trazado aéreo, siempre que se cumpla el condicionado fijado en la resolución.

Si bien, debido a la importancia de la zona donde se van a desarrollar los trabajos, la autorización regional conlleva unas exigencias para ejecutar los trabajos. Las obras deberán realizarse fuera del periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre para no interferir en la nidificación de aves, se tendrán que señalizar y proteger ejemplares de flora sensible, limitar al máximo la ocupación del terreno y restaurar todas las superficies alteradas.

También, será obligatorio incorporar medidas anticolisión y antielectrocución para la avifauna, así como evitar la apertura de nuevos caminos cuando sea técnicamente posible.

Otro de los puntos delicados del proyecto es el que respecta al patrimonio arqueológico, ya que buena parte del trazado se localiza sobre el yacimiento de El Carmolí I, un enclave en el que se han documentado restos prehistóricos, romanos y estructuras más recientes, por lo que todos los movimientos de tierra deberán contar con supervisión arqueológica preventiva.

A ello se suman medidas específicas por el riesgo sísmico alto de la zona y por la afección de parte del recorrido a áreas inundables.

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Por último, la Comunidad también recoge recomendaciones del Ayuntamiento de Cartagena en su informe en relación a vertidos de aguas residuales, ruidos, vibraciones, emisiones de polvo, humos, residuos domésticos, residuos de la construcción y demolición, contaminación lumínica, seguridad y protección contra incendios. Por último, el BORM indica que el proyecto quedará vinculado a la obtención de la correspondiente licencia de obras.