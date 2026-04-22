El juzgado avala a Nefer Power retomar las obras de la planta fotovoltaica parada por el Ayuntamiento de Cartagena

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena estima el levantamiento de la suspensión cautelar de las obras al considerar que se cumplen todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la Administración regional, según informaron fuentes de la empresa Nefer Power en un comunicado. Lo que permite a la empresa reanudar las obras de los proyectos fotovoltaicos Manganefer I y II, ubicados en Los Belones.

Estas actuaciones, destinadas a la construcción de plantas de energía solar, habían sido suspendidas por el Ayuntamiento de Cartagena en diciembre de 2025. Esta medida queda ahora sin efecto, tras el auto dictado el 15 de abril de 2026. Los proyectos forman parte del desarrollo de infraestructuras de energía renovable en la zona.

El magistrado, en su resolución, considera que Nefer Power ha cumplido con los requerimientos técnicos y ambientales exigidos por la Administración regional, aportando toda la documentación necesaria y preceptiva.

El juzgado considera además que mantener la suspensión causaría perjuicios evitables a la empresa, mientras que la continuación de los trabajos no supone afección grave al interés general ni a terceros.

Por lo tanto, el órgano jurisdiccional ha acordado dejar sin efecto la suspensión decretada por el Ayuntamiento, lo que permite que las obras puedan continuar mientras se sustancia el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto.

La empresa apunta que esta resolución judicial acredita que sus actuaciones se han ajustado en todo momento a la legalidad y confirma los argumentos técnicos y jurídicos defendidos desde el inicio, en cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental.

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Tras meses de paralización de las obras, desde Nefer Power interpretan que este fallo “es un respaldo a la actuación, a la veracidad de la documentación presentada y a nuestra voluntad de diálogo y transparencia”, reanudando así su actividad "con el firme compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio de Cartagena".