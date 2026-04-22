Interceptan en Cartagena una patera con 22 hombres y dos menores a bordo
Han sido atendidos por Cruz Roja, todos en buen estado, y entregados a la Policía Nacional
Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha interceptado este miércoles a unas trece millas de Cartagena una embarcación con 24 personas a bordo: 22 adultos varones y dos menores.
Los migrantes que viajaban a bordo han sido atendidos por Cruz Roja, todos en buen estado, y entregados a la Policía Nacional de Cartagena, según informan desde Delegación de Gobierno.
El pasado lunes otra patera llegó al litoral cartagenero. Llevaba cinco personas a bordo, tres de ellas fallecidos, y otras trece estarían desaparecidas.
Este mismo miércoles el crucero Sapphire Princess ha encontrado cinco cadáveres en el mar frente a Cabo de Palos y las Fuerzas de Seguridad investigan si ambos episodios están relacionados.
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