Interceptan en Cartagena una patera con 22 hombres y dos menores a bordo

Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha interceptado este miércoles a unas trece millas de Cartagena una embarcación con 24 personas a bordo: 22 adultos varones y dos menores.

Los migrantes que viajaban a bordo han sido atendidos por Cruz Roja, todos en buen estado, y entregados a la Policía Nacional de Cartagena, según informan desde Delegación de Gobierno.

El pasado lunes otra patera llegó al litoral cartagenero. Llevaba cinco personas a bordo, tres de ellas fallecidos, y otras trece estarían desaparecidas.

Este mismo miércoles el crucero Sapphire Princess ha encontrado cinco cadáveres en el mar frente a Cabo de Palos y las Fuerzas de Seguridad investigan si ambos episodios están relacionados.