El Consejo de Seguridad Nuclear no ve afectación radiológica en los terrenos de Torreciega en Cartagena

Un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no considera que haya afectación radiológica en la parcela ubicada en los terrenos de la antigua factoría de Española del Zinc (Zinsa) en el barrio cartagenero de Torreciega.

El Pleno de CSN ha informado sobre los aspectos de protección radiológica del proyecto de remediación de una parcela de estos terrenos, promovido por Cartagena Parque, propiedad de Tomás Olivo.

En el informe "no se considera que haya afectación radiológica en la parcela que requiera actuaciones en materia de protección radiológica", han señalado fuentes del Consejo de Seguridad Nacional.

A primeros de este año, el Gobierno de la Región de Murcia impuso una multa de 2 millones de euros a la empresa Cartagena Parque por "la no realización de las operaciones de descontaminación y recuperación" de los terrenos de la antigua factoría de Zinsa.

Según la información facilitada en su día por el Ejecutivo autonómico, la responsabilidad de Cartagena Parque deriva del hecho de que es la propietaria de la parcela, que ocupa más de 40 hectáreas y fue declarada suelo contaminado en diciembre de 2009.

A finales de 2019, el Gobierno regional exigió la descontaminación de los terrenos y la adopción de medidas cautelares, entre ellas la retirada de los líquidos existentes en las balsas, a los propietarios.

El pasado año se inició dicha retirada a través de camiones cisterna especializados.

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Los vecinos de Torreciega y del sector Estación llevan años exigiendo la descontaminación de estos terrenos por estar afectados por metales pesados como cobre, zinc, cadmio y arsénico procedentes de las balsas abandonadas de Zinsa.