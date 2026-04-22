Conoce la programación de las cruces de mayo en Cartagena

Cartagena se prepara para celebrar las Cruces de Mayo el primer fin de semana de mayo. El Ayuntamiento impulsa esta celebración en las calles con la programación de tres días de conciertos gratuitos al aire libre en ocho plazas del casco histórico.

Tendrán lugar el 1, 2 y 3 de mayo en las plazas San Francisco, del Rey, Icue, La Merced, Risueño, Poeta Juan Jorquera del Valle, Condesa de Peralta y Ayuntamiento.

Como es tradición, la Cruz de Mayo más identitaria tendrá como epicentro la Cuesta de la Baronesa. Allí el Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena de La Palma desarrollará la siguiente programación el sábado, 2 de mayo:

18:00 H. Talleres infantiles

19:00h. Pasacalles visitando las cruces.

20:30h. Muestra infantil de baile y canto de música tradicional.

21:00h. Encendido de La Cruz.

21:30h. Actuación del Grupo Folclórico.

Entre las actuaciones matutinas y vespertinas destacan las de Suleya, Canela en Rama, Filiu, Micol, Adrián Ruiz o Los Elementos; así como las tres que cerrarán cada jornada festiva en la plaza del Ayuntamiento: Maki y María Artés (1 mayo, 20:30h), Tributo a El Barrio (2 mayo, 20:30h) y Maribel Castillo con Faustino (3 mayo, 12:00h).

Cofradías

Las cofradías de Cartagena también son partícipes de esta festividad. Serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida con el pregón en sus respectivas ubicaciones el viernes, 1 de mayo, a las 20:30 horas. La Cofradía del Resucitado estará en la calle Calas, la California en la calle Aire, la Marraja en el Callejón de Bretau, y la Hermandad de Romeros de San Ginés en la plaza San Francisco.

Barras

La festividad cuenta también con la participación de los locales hosteleros de Cartagena ciudad, así como de barrios y diputaciones. El Ayuntamiento está tramitando alrededor de 50 solicitudes de colocación de barras en la calle, de las que una docena se ubican en barrios y diputaciones, y el resto principalmente en el casco histórico.

Entre las principales novedades de la normativa destacan la regulación acústica —con limitación de sonido y horarios específicos para la música—, la obligatoriedad de uso de vasos desechables y el refuerzo de medidas de limpieza y convivencia vecinal.

Además del dispositivo de seguridad que desplegará el Ayuntamiento habrá un refuerzo de la limpieza viaria, que incluye la colocación de aseos públicos en nueve puntos de la ciudad. Estos servicios de uso gratuito se ubicarán en los siguientes enclaves:

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