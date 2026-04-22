Cabo de Palos estrena 60 nuevas plazas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Cartagena continúa avanzando en la mejora de la movilidad y la accesibilidad en Cabo de Palos con una actuación en la calle Ronda de Levante, en el tramo comprendido entre las rotondas de Cala Reona y la carretera de La Manga.

La intervención ha permitido reorganizar un espacio donde no existían plazas de aparcamiento definidas, pese a registrar una elevada presión de estacionamiento durante todo el año, intensificada en los periodos de mayor afluencia.

El Servicio de Tráfico y el de Vía Pública del Área de Seguridad ha llevado a cabo el análisis de la zona y el repintado integral del área, habilitando un total de 61 plazas de aparcamiento, 57 de ellas en batería y 4 en línea, además de 7 plazas para motocicletas y dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Los trabajos, que han finalizado este miércoles, fueron supervisados por el concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, quien destacó que “seguimos actuando para mejorar la ordenación del tráfico y dar respuesta a una demanda real de estacionamiento en Cabo de Palos, facilitando el día a día de vecinos y visitantes”.

El edil subrayó que “estamos trabajando con previsión en un entorno que va a registrar un mayor dinamismo en los próximos meses, tanto por la llegada de nuevos servicios, como la apertura del nuevo Mercadona, como por el aumento de visitantes con el buen tiempo”.

En este sentido, Llorca añadió que “estas mejoras permiten preparar Cabo de Palos para asumir un mayor volumen de desplazamientos, garantizando una mejor organización del espacio público y una mayor seguridad vial”.

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Cabe recordar que en el proyecto para rehabilitar el Sendero Azul de Cabo de Palos que forma parte del borde costero de Cabo de Palos desde la Bocana del puerto hasta el Faro, el Ayuntamiento incluyó la eliminación del aparcamiento descontrolado de vehículos frente a la lonja y la liberación del espacio para su conexión peatonal con el Paseo de las Calas.