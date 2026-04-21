El Puerto de Cartagena inicia la transformación del faro de Cabo de Palos

La Autoridad Portuaria de Cartagena comienza con las primeras actuaciones en el entorno del Faro de Cabo de Palos, tras su adjudicación por más de 467.160,61 euros con impuestos incluidos.

Con un plazo de ejecución estimado de 5 meses, el proyecto contempla una actuación integral de mejora y embellecimiento de uno de los enclaves más representativos del litoral, combinando criterios de accesibilidad, seguridad y respeto al entorno natural.

La actuación incluye la reconstrucción de la escalera de acceso al faro, adaptada a la normativa vigente y realizada con materiales integrados en el paisaje, como piedra caliza y madera tratada ecológicamente. Se instalará una talanquera de protección peatonal y un mirador intermedio con bancos, mejorando la experiencia de los visitantes y su conexión visual con el mar.

Además, se renovará el pavimento del camino y la explanada, se rehabilitarán los muretes de protección revestidos en piedra natural, y se sustituirán las bajantes de fibrocemento por nuevas conducciones de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo.

También se incorporarán nuevas canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones con iluminación empotrada y materiales resistentes a la corrosión marina.

Según señalan desde el Puerto, estas obras refuerzan su compromiso con la conservación del patrimonio portuario, la accesibilidad universal y la sostenibilidad ambiental, en el marco de la estrategia global de integración puerto-ciudad que desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena y consensuado con los representantes de los vecinos de Cabo de Palos.

“Actuamos en uno de los enclaves más reconocibles de nuestro litoral con el objetivo de mejorar su accesibilidad y seguridad, preservando al mismo tiempo su valor paisajístico y patrimonial”, destacó el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández.

“Esta intervención se enmarca en la estrategia que desarrollamos junto al Ayuntamiento para acercar el puerto a la ciudad, generando espacios más accesibles, seguros y pensados para el disfrute ciudadano”, añadió Hernández.

El proyecto apuesta por la sostenibilidad ambiental mediante la plantación de especies autóctonas adaptadas al entorno litoral, la retirada de vegetación invasora y escombros, y el uso de materiales que reducen el impacto térmico y visual. Además, se habilitarán nuevos miradores y zonas de descanso que invitarán al disfrute responsable del paisaje.

“Seguimos avanzando en un modelo portuario que combina desarrollo, protección del entorno y calidad de vida, y esta actuación es un ejemplo claro de ese equilibrio”, subrayó el presidente de la APC.

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El proyecto cuenta con la autorización de la Dirección General de Cultura y se enmarca en la estrategia de la Autoridad Portuaria de Cartagena de poner en valor su patrimonio marítimo y natural, promoviendo una gestión sostenible y colaborativa con las instituciones locales.