El PSOE denuncia que el servicio de vascular del Santa Lucía en Cartagena solo atiende por las mañanas

El Grupo Municipal Socialista denuncia la precariedad del Servicio de Vascular del Hospital Universitario de Santa Lucía, del que dependen las Áreas de Salud 2, 3 y 8, con una población cercana a los 420.000 habitantes.

"Este servicio sólo cuenta con cinco especialistas que atienden consultas e intervenciones programadas en horario de mañana, de lunes a viernes, poniendo en riesgo la salud de los pacientes que necesitan intervenciones urgentes a partir de las tres de la tarde y los fines de semana ya que tienen que ser trasladados a la Arrixaca", explican desde el PSOE.

"Es más que evidente que cinco especialistas son totalmente insuficientes para atender a una población de 420.000 habitantes. A esto hay que sumarle el hecho de que si se produce un incidente grave a partir de las tres de la tarde, el paciente debe ser trasladado a la Arrixaca porque en Cartagena no hay especialistas", señala el concejal socialista Pedro Contreras.

A su juicio, la situación es aún más grave si se tiene en cuenta la precariedad en la que también se encuentran las ambulancias del servicio sanitario de Cartagena, tal y como han denunciado los propios profesionales y el propio PSOE.

"Hay numerosas urgencias vasculares, como los aneurismas o las isquemias arteriales, en las que el tiempo de atención es un factor decisivo para garantizar la supervivencia de los pacientes. Por ello, los casi 20 minutos que hay entre los hospitales de Santa Lucía y la Arrixaca pueden ser vitales para estos pacientes pero la alcaldesa Noelia Arroyo prefiere centrarse en evitar la descomposición de su deteriorado gobierno en lugar de exigir algo tan vital para los cartageneros como es una sanidad de calidad", insiste Contreras.

El concejal socialista reclamará en el próximo Pleno al Gobierno de Noelia Arroyo que exija al Gobierno regional que amplíe la plantilla del servicio de vascular del Hospital de Santa Lucía con personal suficiente para ofrecer atención especializada las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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"Es lo mínimo cuando lo que está en juego es la vida de nuestros vecinos. Los cartageneros merecen la mejor sanidad posible y un equipo de Gobierno que luche por conseguirla en lugar de estar centrado en luchas internas", denuncia Contreras.